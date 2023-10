Paleontologie-temakuns: 'n samewerking van menslike en tegnologiese vaardighede

Paleontologie-tema kuns ontwikkel in 'n samewerking tussen menslike kunstenaars en digitale gereedskap. Tradisionele paleo-kunstenaars wat kuns sonder die hulp van tegnologie skep, word skaars in die veld. Een so 'n kunstenaar, Jan Vriesen, spesialiseer in die skep van prehistoriese agtergronde vir museumuitstallings en het saam met instansies soos die Denver Museum of Nature and Science en die American Museum of Natural History gewerk.

Ondanks sy 81-jarige ouderdom, gaan Vriesen voort om opdragte uit te voer vir diegene wat sy talent waardeer om die verre verlede te verbeel. Hy werk saam met geoloë en paleontoloë om handgeverfde tonele te skep wat antieke landskappe tot lewe bring. Onlangs het Vriesen 'n paar skilderye voltooi wat 'n beroemde fossielsteengroef uitbeeld soos dit 150 miljoen jaar gelede verskyn het, en 'n toneel uit die Jurassic Morrison-formasie soos dit waarskynlik 145 miljoen jaar gelede gelyk het.

Hierdie skilderye is in opdrag van die geoloog Bob Raynolds, wat dit aan die niewinsorganisasie Friends of Dinosaur Ridge wou gee. Die skilderye wys die antieke landskappe wat die bewaringspogings van die organisasie geïnspireer het, wat daarop gemik is om fossielterreine te beskerm en opvoedkundige programme vir die publiek te verskaf.

Die nuwe skilderye sal in die Dinosaur Ridge Discovery Centre vertoon word, wat besoekers sal toelaat om te dink hoe die area was toe dit deur dinosourusse bewoon is. Dinosaur Ridge, verkry deur Jefferson County Open Space in 1973, word aangewys as die Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen is 'n Kanadese kunstenaar wat nou saam met sy vrou en troeteldiere in Minnesota woon. Sy inval in paleo-kuns het in die 1970's begin toe hy 'n projek by die Royal British Columbia Museum oorgeneem het. Sedertdien het hy erkenning in die veld gekry.

Terwyl Vriesen tradisionele kunsmetodes verkies, erken hy die invloed van tegnologie in sy vakgebied. Hy maak grappies oor die feit dat hy 'n "Neanderdaller" is wanneer dit by rekenaarwerk kom, maar verstaan ​​dat digitale vaardighede toenemend waardeer word in die bedryf.

Oor die algemeen word kuns met 'n paleontologie-tema 'n samewerking tussen menslike kreatiwiteit en digitale hulpmiddels, wat kunstenaars soos Jan Vriesen in staat stel om die verre verlede tot lewe te bring met hul talent en verbeelding.

