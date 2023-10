Kanada sal gedeeltelike sonsverduistering in 2023 ervaar

Kanada sal 'n gedeeltelike sonsverduistering op 14 Oktober 2023 aanskou, aangesien die ringvormige sonsverduistering deur die smal pad van land vanaf Oregon in die Verenigde State na die kus van Natal in Brasilië gaan. Afhangende van die ligging in Kanada, sal die verduistering van die son tot 85% wissel, wat lei tot merkbare verdonkering van die dag.

’n Ringvormige verduistering is anders as ’n totale sonsverduistering. In 'n ringvormige verduistering lyk die maan kleiner en bedek dit nie die son heeltemal nie, wat 'n helder "ring van vuur" om die maan skep. Die volle ringvormige skouspel kan slegs gesien word vanaf plekke langs die baan van ringvormigheid, waar die maan die son se middelpunt kruis. In Wes-Kanada kan waarnemers 'n gedeeltelike verduistering verwag met meer as 50% van die son se oppervlakte wat deur die maan bedek word.

Die duur en maksimum dekking van die verduistering sal wissel na gelang van die ligging. Byvoorbeeld, in Victoria, Brits-Columbië, sal die verduistering van 8:07 tot 10:38 vm. duur, met maksimum dekking om 9:19 vm. Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, Londen, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown en St. John's sal ook die gedeeltelike sonsverduistering op verskillende tye ervaar.

Om die verduistering veilig te sien, is dit noodsaaklik om spesiale sonfilters te gebruik wat spesifiek ontwerp is om 'n sonsverduistering waar te neem. Om direk na die son te kyk sonder behoorlike beskerming kan jou oë benadeel. Opregte sonkragbril kan by plaaslike RASC/wetenskapsentrums of betroubare winkels gekoop word. Alternatiewelik kan jy 'n pengatprojektor skep of 'n sweismasker met 'n lensgradering van 14 gebruik.

Verskeie kykpartytjies sal regoor Kanada deur streeks-RASC-sentrums, wetenskapsentrums en universiteitsfisika-departemente gereël word. Hierdie geleenthede sal die geleentheid bied om die verduistering deur sonteleskope te sien, en gratis verduisteringbrille sal by die meeste plekke uitgedeel word. Sommige voorgestelde liggings om die verduistering te bekyk sluit in Mount Tolmie Park in Victoria, Science World en UBC Departement Fisika en Sterrekunde in Vancouver, en RASC Observatory by TELUS World of Science in Edmonton.

Maak seker dat u die weerstoestande en besonderhede van spesifieke gebeurtenisse in u area nagaan om hierdie seldsame hemelverskynsel ten volle te geniet.

