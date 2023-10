Waarnemings Onthul ongewone eienskappe van Tipe Ic Supernova SN 2022jli

’n Internasionale span sterrekundiges het onlangs uitgebreide waarnemings gedoen van ’n Tipe Ic-supernova bekend as SN 2022jli. Hierdie supernova, wat in Mei 2022 ontdek is, is in die sterrestelsel NGC 157 geleë en is ongeveer 75 miljoen ligjare weg.

Tipe Ic-supernovas is 'n sub-klas van kern-ineenstortingsupernovas wat nie waterstof- of heliumlyne in hul spektra vertoon nie. Die navorsers het opgemerk dat die stamvaders en ontploffingsmeganismes van Tipe Ic-supernovas steeds nie ten volle verstaan ​​word nie.

Die waarnemingsveldtog van SN 2022jli het multi-golflengte fotometriese en spektroskopiese waarnemings behels. Die span het gevind dat hierdie supernova ongewone eienskappe het. Dit het 'n buitengewone langlewende, ligte vroeë oormaat getoon, gevolg deur 'n lang stygtyd en stadige spektroskopiese evolusie. Die duur van die aanvanklike oormaat was ten minste 25 dae, wat ongekend is vir 'n Tipe Ic supernova.

Die navorsers het ook 'n periodieke gedrag in die optiese ligkurwe van SN 2022jli ontdek. Hierdie periodisiteit het herhaal oor 'n tydvenster van ten minste 200 dae met 'n tydperk van ongeveer 12.5 dae en 'n amplitude van ongeveer 1 persent van die supernova se maksimum lig. Die span het opgemerk dat dit die eerste keer is dat herhaalde periodieke ossillasies in 'n supernova-ligkurwe opgespoor is.

Moontlike verklarings vir die periodisiteit sluit in diskrete episodes van skokverhitting van interaksie met 'n gestruktureerde sirkumstellêre medium wat geproduseer word deur gemoduleerde massaverlies van die stamster in 'n binêre stelsel, of 'n metgesel-kompakte voorwerpinteraksie. Verdere multi-golflengte monitering is nodig om die ware oorsaak van die periodieke gedrag te bepaal.

Die waarnemings van SN 2022jli verskaf waardevolle insigte in die eienskappe en gedrag van Tipe Ic-supernovas, wat bydra tot ons begrip van ster-evolusie en kosmologie.

Bron: Moore T. et al, SN 2022jli: 'n tipe Ic supernova met periodieke modulasie van sy ligkurwe en 'n buitengewoon lang styging, arXiv (2023).