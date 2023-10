Sterrekundige waarnemings beïnvloed deur helder satelliet

Navorsers van die Universiteit van Canterbury (UK) het ontdek dat 'n satelliet wat verlede jaar gelanseer is, probleme veroorsaak om astronomiese waarnemings uit te voer as gevolg van sy oormatige helderheid. Hierdie bevinding het beduidende implikasies vir beide sterrekundiges en die algemene publiek.

Die betrokke satelliet, bekend as BlueWalker 3, is in September van die vorige jaar in 'n wentelbaan gelanseer as deel van 'n prototipe netwerk vir mobiele kommunikasiestelsels. Met sy lansering is dit egter geïdentifiseer as een van die helderste voorwerpe in die lug. Oor die afgelope 130 dae het 'n span internasionale navorsers, insluitend dié van UC, die satelliet noukeurig dopgehou en bestudeer.

Tydens hul waarnemings het die navorsers 'n skielike toename in die helderheid van BlueWalker 3 geïdentifiseer, wat saamgeval het met die ontplooiing van sy antenna-skikking. Hierdie "ongewone" gedrag van die satelliet het kommer onder wetenskaplikes en sterrekundiges gewek. Michelle Bannister, een van die UC-navorsers wat by die studie betrokke is, het die belangrikheid beklemtoon om die impak van mensgemaakte voorwerpe op die naghemel te verstaan, nie net vir sterrekundiges nie, maar vir almal. Met die toenemende aantal satelliete in ons lug, veral dié wat gelanseer word as deel van grootskaalse projekte, is dit van kardinale belang om die uitwerking daarvan te bepaal.

Die inmenging wat deur satelliete in sterrekunde veroorsaak word, het die afgelope paar jaar 'n groeiende kommer geword, soos aangedui deur navorser Sangeetha Nandakumar van die Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias by die Universidad de Atacama Chili. Die koerant het verder onthul dat die adapter wat gebruik word om die satelliet tydens lansering aan sy vuurpyl vas te maak, die maksimum helderheidsaanbevelings wat deur die Internasionale Astronomiese Unie gestel is, oorskry het.

Om hierdie kwessies aan te spreek, het die navorsers die behoefte aan voorbekendstelling-impakbeoordelings voorgestel namate maatskappye voortgaan om kommersiële satelliete te lanseer. Hierdie proaktiewe benadering sal die versagting van potensiële ontwrigtings van astronomiese waarnemings wat deur satelliethelderheid veroorsaak word, verseker.

Ten slotte het die helderheid van die BlueWalker 3-satelliet kommer onder navorsers gewek, wat die behoefte beklemtoon om die impak van mensgemaakte voorwerpe op die naghemel te ondersoek. Namate kommersiële satellietlanserings toeneem, is dit noodsaaklik om voorbekendstelling impakbeoordelings te prioritiseer om die integriteit van astronomiese waarnemings te beskerm.

