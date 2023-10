Die grond onder die stad New York sink, en vererger die vloedrisiko

Nuwe navorsing het aan die lig gebring dat verskillende gebiede van New York Stad beide sink en styging van die grond ervaar, wat bydra tot verhoogde vloedrisiko's. Die bevindinge is in die joernaal Science Advances gepubliseer en het hoogteveranderings in die stad van 2016 tot 2023 opgespoor deur 'n afstandwaarnemingstegniek bekend as interferometriese sintetiese diafragma-radar (InSAR) te gebruik.

Die studie, uitgevoer deur navorsers van NASA en Rutgers Universiteit, het ontdek dat die NYC metropolitaanse gebied teen 'n mediaan tempo van ongeveer 1.6 millimeter per jaar sink. Sekere plekke, insluitend Arthur Ashe-stadion in Queens, 'n aanloopbaan by LaGuardia-lughawe, en Interstate 78, sink teen 'n vinniger tempo van meer as 2 millimeter per jaar. Alhoewel hierdie getalle dalk klein klink, versamel hulle mettertyd en dra dit by tot die verhoogde vloedrisiko in die stad.

Die insinking kan aan verskeie faktore toegeskryf word, insluitend die nasleep van die laaste ystydperk, wat gelei het tot verhewe land wat nou stadig na sy oorspronklike posisie terugkeer. Daarbenewens is sommige gebiede in New York City bo-op stortingsterreine gebou, wat die sinkproses vererger.

Die ondergang word vererger deur die gevolge van die voortdurende klimaatkrisis. Stygende seevlakke en swaarder reënval het die frekwensie en erns van oorstromingsvoorvalle verhoog. Manhattan alleen het 'n seevlakverhoging van meer as 4 millimeter per jaar tussen 2000 en 2022 gesien.

Inwoners van New York Stad het eerstehandse ervaring van die gevolge van hierdie sink en verhoogde vloedrisiko. Ten spyte van aansienlike opdaterings aan infrastruktuur, insluitend die LaGuardia-lughawe, ly die gebied steeds skade van uiterste weersomstandighede. Net verlede week het swaar reënval gelei tot kitsvloede in moltreinstasies, snelweë en die lughawe.

In teenstelling met die sinkende gebiede, het die navorsers ook dele van New York Stad geïdentifiseer wat eintlik styg. Daar is gevind dat Newton Creek in Brooklyn en die woonbuurt Woodside in Queens opwaartse beweging ervaar, teen 'n tempo van onderskeidelik ongeveer 1.6 millimeter en 6.9 millimeter per jaar.

Bronne:

Wetenskap Voorskotte: Vol. 7, nr. 28 (2021): eabg3093

NASA