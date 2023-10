Wetenskaplikes het die horlosie laat tik vir nuwe generasie horlosies

Wetenskaplikes het 'n groot deurbraak op die gebied van tydmeting gemaak en die horlosie laat tik vir die ontwikkeling van 'n nuwe generasie uurwerk wat akkuraatheid tot 1 sekonde in 300 miljard jaar kan handhaaf, wat ongeveer 22 keer die ouderdom van die heelal is. Die navorsing, gelei deur Yuri Shvyd'ko en sy span, is by die Europese XFEL X-straal uitgevoer en het gefokus op die potensiaal van skandium as die basis vir kernhorlosies.

Terwyl die meeste atoomhorlosies staatmaak op ossillators soos sesium, wat betroubare frekwensies kan handhaaf wanneer dit deur mikrogolfstraling gestimuleer word, het wetenskaplikes lank daarna gestreef om 'n horlosie te skep wat die ossillasie van die atoomkern, eerder as die elektronskil, gebruik om selfs groter akkuraatheid te bereik. Die navorsers by die Europese XFEL X-straal het nou skandium as 'n belowende kandidaat vir hierdie doel geïdentifiseer.

Skandium, geredelik beskikbaar as 'n hoë-suiwer metaalfoelie of skandiumdioksiedverbinding, het atoomresonansies wat meer akuut is as dié van elektrone in die atoomdop. Opwindende hierdie resonansies vereis egter uiters hoë-energie X-strale, ongeveer 10,000 1.4 keer die energie van sigbare lig. Dit genereer 'n uiters smal resonante breedte, wat noodsaaklik is vir die akkuraatheid van die klok. Die navorsers het 'n breedte van slegs 1 femto-elektronvolts bereik, wat die moontlikheid oopmaak om 'n akkuraatheid van 10,000,000,000,000 uit XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX te bereik.

Ralf Röhlsberger, 'n navorser by Duitsland se Deutsches Elektronen-Synchrotron, het gesê dat die akkuraatheid van 'n kernhorlosie wat skandium gebruik, gelykstaande kan wees aan een sekonde in 300 miljard jaar. Dit beteken dat as jou horlosie 'n sekonde per jaar verloor, dit 9,512 XNUMX jaar agter sal wees teen die tyd dat 'n kernhorlosie gebaseer op skandium 'n sekonde af is.

Hierdie deurbraak het wye implikasies vir uiterste metrologie, kernkloktegnologie en ultrahoë-presisiespektroskopie. Die navorsers glo dat hierdie vooruitgang tydsberekening kan verander en deure vir verskeie toepassings in die toekoms kan oopmaak.

