Sluit aan by NASA se 'Boodskap in 'n bottel'-projek en laat jou merk op Jupiter se maan

NASA bied 'n buitengewone geleentheid vir ruimte-entoesiaste om deel te wees van interplanetêre verkenning. Die 'Boodskap in 'n bottel'-projek nooi individue uit om hul name langs 'n gedig deur die Amerikaanse digter Ada Limon te graveer, op 'n mikroskyfie aan boord van die sonkrag-aangedrewe Europa Clipper-robotruimtetuig. Hierdie ruimtetuig is vir Jupiter se maan, Europa, bestem en is geskeduleer om in Oktober 2024 gelanseer te word.

Van nou af is ongeveer 700,000 1 name ingedien vir insluiting by hierdie unieke projek deur NASA. Tegnici by Jet Propulsion Laboratory in Suid-Kalifornië se Microdevices Laboratory sal 'n elektronstraaltegniek gebruik om hierdie name op 'n piepklein silikon-mikroskyfie te druk. Elke reël teks sal kleiner as 1000/75ste van die breedte van 'n menslike haar wees, gemeet op XNUMX nanometer.

Die mikroskyfie, saam met 'n metaalplaat gegraveer met Ada Limon se gedig 'In Praise of Mystery', sal aan die buitekant van die ruimtetuig geheg word. Terwyl die ruimtetuig sy reis van ongeveer 12.6 miljard kilometer onderneem en sowat 50 naby verbyvlugte van Europa oor ses jaar maak, sal die gedig en name as 'n simboliese boodskap in 'n bottel dien.

Hierdie unieke geleentheid om jou naam in die ruimte te ets, sluit binnekort, met die venster om deel te neem aan die 'Boodskap in 'n bottel'-veldtog wat op 31 Desember eindig. Deur deel te word van hierdie missie, sal jy bydra tot die verkenning en begrip van Europa , veral sy oppervlak-oseaan, ysige kors en atmosfeer. Wetenskaplikes hoop om belangrike data in te samel wat die moontlikheid kan openbaar om lewe op Jupiter se intrige maan te ondersteun.

Moenie hierdie eenmalige kans misloop om jou merk op die grense van ruimteverkenning te laat nie. Sluit vandag by NASA se 'Boodskap in 'n bottel'-projek aan en wees deel van die geskiedenis!

Algemene vrae

1. Hoe kan ek deelneem aan NASA se 'Boodskap in 'n bottel'-projek?

Om deel te neem, besoek eenvoudig NASA se amptelike webwerf en dien jou naam in om op die mikroskyfie aan boord van die Europa Clipper-ruimtetuig geëts te word. Die venster om deel te neem sluit op 31 Desember.

2. Wat is die betekenis van die 'Boodskap in 'n bottel'-projek?

Die projek stel individue in staat om hul stempel af te druk op 'n ruimtetuig wat vir Jupiter se maan, Europa, bestem is. Deur hul name langs 'n gedig van Ada Limon te graveer, dra deelnemers by tot die verkenning en begrip van Europa se potensiaal om lewe te ondersteun.

3. Hoe sal name op die mikroskyfie gedruk word?

Tegnici by Jet Propulsion Laboratory sal 'n elektronstraaltegniek gebruik om die name op 'n piepklein silikon-mikroskyfie te druk. Elke reël teks sal kleiner as 1/1000ste van die breedte van 'n menslike haar wees.

4. Wanneer sal die ruimtetuig na verwagting lanseer?

Die Europa Clipper-ruimtetuig is geskeduleer om in Oktober 2024 gelanseer te word. Dit sal 'n reis van ongeveer 12.6 miljard kilometer onderneem, wat om Jupiter wentel en oor 'n tydperk van ses jaar verskeie naby verbyvlugte van Europa sal voer.

5. Watter data sal die Europa Clipper-ruimtetuig versamel?

Toegerus met gespesialiseerde instrumente, poog die ruimtetuig om belangrike data in te samel rakende Europa se oppervlak-oseane, ysige kors en atmosfeer. Hierdie data sal waardevolle insigte verskaf oor die maan se potensiaal om lewe te ondersteun.

(Bron: NASA)