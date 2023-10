Nuwe metode identifiseer toksoplasma-effektorproteïene wat gasheerseltranskripsie teiken

'n Onlangse studie gepubliseer in die joernaal Cell Host & Microbe het 'n nuwe metode bekendgestel om die funksies van afgeskeide proteïene van die parasiet Toxoplasma te identifiseer. Die studie, wat deur 'n navorsingspan uitgevoer is, het die Dual Perturb-Seq-metode gebruik om die uitwerking van meer as 200 proteïene wat deur Toxoplasma in menslike gasheerselle afgeskei word, te ontleed.

Die navorsers kon verskeie nuwe effektorproteïene identifiseer en karakteriseer wat 'n rol speel in die verandering van gasheerseltranskripsie en -gedrag. Een beduidende bevinding van die studie is die identifikasie van 'n effektorproteïen genaamd TgSOS1, wat noodsaaklik is vir die verandering van 'n sleutel immuun seinpad in die gasheer. Hierdie ontdekking beklemtoon die kritieke rol van Toxoplasma in die herprogrammering van gasheerseltranskripsie tydens infeksie en die vestiging van aanhoudende infeksie.

Moritz Treeck, die ooreenstemmende skrywer van die studie, het opgewondenheid uitgespreek oor die potensiële impak van hierdie navorsing. Die Dual Perturb-Seq metode verskaf nie net 'n dieper begrip van gasheer-mikrobe interaksies nie, maar dien ook as 'n veelsydige hulpmiddel vir die ondersoek van verskeie patogene. Hierdie deurbraak bring wetenskaplikes nader daaraan om die kompleksiteit van infeksie te ontrafel en meer doeltreffende strategieë te ontwikkel om aansteeklike siektes te bekamp.

Toekomstige stappe vir die navorsingspan sluit in die uitbreiding van hul eksperimente na selle van ander spesies om insig te kry in hoe Toxoplasma 'n wye reeks warmbloedige diere kan besmet, wat dit een van die suksesvolste parasiete op aarde maak.

Bron: Selgasheer en mikrobe, Instituto Gulbenkian de Ciência

Bronne:

- Simon Butterworth et al, "Hoë-deurset identifikasie van Toxoplasma gondii effektorproteïene wat gasheersel transkripsie teiken," Cell Host & Microbe (2023). DOI: 10.1016/j.chom.2023.09.003