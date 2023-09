Gigatons metaangas wat onder seebodem vasgevang is, 'n nuwe studie onthul

’n Onlangse studie wat deur ’n kruisdissiplinêre span navorsers van die Georgia Tech-universiteit gedoen is, het lig gewerp op die biologiese prosesse wat bydra tot die vorming en stabiliteit van metaanklatrate, yshokke wat metaangas onder die seebodem vasvang. Hierdie formasies het beduidende implikasies vir klimaatsverandering en is voorheen geassosieer met aflandige boorongelukke, soos die Deepwater Horizon-oliestorting in 2010.

Metaanklatrate is ysagtige strukture wat die vrystelling van metaangas in die atmosfeer verhoed deur dit binne die hokke vas te vang. Die span navorsers, gelei deur Jennifer Glass en Raquel Lieberman, het 'n voorheen onbekende klas bakteriële proteïene ontdek wat 'n deurslaggewende rol speel in die vorming en stabiliteit van metaanklatrate. Daar is gevind dat hierdie proteïene die groei van metaanklatrate effektief onderdruk, soortgelyk aan kommersiële chemikalieë wat in boorwerk gebruik word, maar sonder om giftig, eko-vriendelik en skaalbaar te wees.

Die studie, wat deur NASA befonds word, verbeter nie net ons begrip van die aarde se natuurlike biologiese stelsels nie, maar het ook implikasies buite ons planeet. Die bevindings kan die soeke na lewe in die sonnestelsel inlig, aangesien metaanklatraatformasies op ander hemelliggame ontdek is.

Om die meganismes te verstaan ​​wat bydra tot die stabiliteit van metaanklatrate is van kardinale belang om die veiligheid van buitelandse boorwerk en die vervoer van aardgas te verseker. Deur nie-giftige en omgewingsvriendelike inhibeerders te gebruik, kan die risiko van ongelukke wat veroorsaak word deur die opbou van metaanklatrate aansienlik verminder word.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal PNAS Nexus, beklemtoon die belangrikheid van samewerking oor dissiplines heen en beklemtoon die voordele van fundamentele wetenskaplike navorsing. Die ontdekking van hierdie nuwe bakteriese proteïene open nuwe moontlikhede om die vrystelling van metaangas te versag en bied insigte in die komplekse interaksies van biologiese sisteme met die omgewing.

Bronne:

– NOAA – Metaan Clathrate Beeld

- PNAS Nexus Journal - "Morfologiese impak van inhibeerders op metaanklatraat"