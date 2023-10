Nuwe benadering tot gevorderde elektronika en databerging met ferroelektrisiteit

'n Onlangse studie wat deur navorsers van Flinders Universiteit en UNSW Sydney uitgevoer is, het die gebruik van skakelbare polarisasie in 'n nuwe klas silikonversoenbare metaaloksiede ondersoek. Hierdie bevindinge het die potensiaal om die weg te baan vir die ontwikkeling van gevorderde elektroniese toestelle, insluitend hoëdigtheid databerging, ultra-lae energie-elektronika, buigsame energie-oes en draagbare toestelle.

Die navorsing het gefokus op die waarneming van nanoskaal intrinsieke ferro-elektrisiteit in dun films van magnesium-gesubstitueerde sinkoksied. Hierdie eienskap, soortgelyk aan magnetisme, word gekenmerk deur permanente elektriese polarisasie wat voortspruit uit elektriese dipole met teenoorgestelde gelaaide punte. Die vermoë om die polarisasie tussen verskillende toestande te wissel, maak hierdie materiale hoogs waardevol vir tegnologiese toepassings, soos vinnige nano-elektroniese rekenaargeheue en lae-energie elektroniese toestelle.

Hierdie studie is betekenisvol omdat dit 'n nuwe klas silikonversoenbare metaaloksiede met wurtziet-kristalstrukture bekendstel, wat eenvoudiger materiale vir gevorderde toestelle bied. Die navorsers glo dat hierdie bevindinge belangrike implikasies vir die ontwikkeling van nuwe tegnologie inhou.

Tradisioneel is hierdie eienskap gevind in komplekse perovskietoksiede wat uitdagend is om in halfgeleiervervaardigingsprosesse te integreer as gevolg van streng verwerkingsvereistes. Die nuwe klas metaaloksiede wat in hierdie studie ontdek is, bied egter 'n potensiële oplossing vir hierdie uitdaging.

Hierdie navorsing maak moontlikhede oop vir die bevordering van elektroniese toestelle en databerging deur die krag van ferro-elektrisiteit te benut. Dit baan die weg vir die ontwikkeling van meer doeltreffende en veelsydige tegnologieë wat naatloos in die alledaagse lewe geïntegreer kan word.

