Wetenskaplikes neem selfgenesing in metale waar, wat dekade-oue teorie bevestig

Navorsers by Sandia National Laboratories het selfgenesing in metale waargeneem, wat 'n teorie bevestig wat dr. Michael Demkowicz 'n dekade gelede voorspel het. Die wetenskaplikes het ontdek dat 'n mikroskopiese kraak in platinum, veroorsaak deur herhalende strek, ophou groei en homself begin genees het. Hierdie onverwagte verskynsel is waargeneem tydens breukeksperimente op nanokristallyne metale.

Dr. Demkowicz, 'n professor aan die Texas A&M Universiteit, en sy student, Guoxiang Xu, het tien jaar gelede per ongeluk spontane genesing waargeneem in 'n simulasie van fraktuur. Terwyl hulle aanvanklik skepties was, het hulle ontdek dat ander navorsers ook dieselfde effek in hul modelleringswerk waargeneem het.

Beide die simulasie en die onlangse eksperiment het nanokristallyne metale met 'n klein korrelgrootte gebruik, wat dit makliker maak om selfgenesing te bestudeer. Die navorsers het bevind dat graangrense, algemeen in baie metale en legerings, kraakgenesing kan beïnvloed, afhangende van die rigting van grensmigrasie relatief tot die kraak.

Die impak van hierdie werk is om die teoretiese voorspelling van selfgenesing in metale van die tekenbord na die werklikheid te verskuif. Die navorsers merk egter op dat die optimalisering van mikrostrukture vir selfgenesing 'n uitdagende taak is wat verdere ondersoek verg.

Die potensiële toepassings van selfgenesende metale is wyd. Bykomende navorsing is nodig om te bepaal of selfgenesing moontlik is in konvensionele metale met groter korrelgroottes. Dit is belangrik om daarop te let dat die eksperimente in 'n vakuumomgewing uitgevoer is, en die teenwoordigheid van vreemde stowwe kan inmeng met die genesingsproses.

Die bevestiging van die selfgenesende verskynsel in metale is nie net 'n opwindende eksperiment nie, maar ook 'n validering van teoretiese modelle van materiële gedrag. Dr. Demkowicz glo dat hierdie bevinding hoop bring dat hierdie modelle op die regte pad is.

Hierdie navorsing, getiteld "Outonome genesing van moegheidskrake via koue sweiswerk", is in die joernaal Nature gepubliseer.

