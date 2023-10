Verrassende ontdekking: Manlike heuningbye is tog nie lui nie

By

Navorsers van die Universiteit van Konstanz en die Max Planck-instituut vir dieregedrag het 'n verrassende ontdekking gemaak oor manlike heuningbye, ook bekend as hommeltuie. In teenstelling met hul vorige reputasie as lui lede van die kolonie, blyk dit dat hommeltuie die aktiefste individue kan wees.

Die navorsers het 'n opsporingstelsel genaamd BeesBook gebruik om die beweging en aktiwiteit van individueel gemerkte hommeltuie te monitor. Hulle het gevind dat hommeltuie tydperke van gesinchroniseerde hiperaktiwiteit het, waartydens hulle die vinnigste individue in die kolonie is. Hierdie hiperaktiwiteitsperiodes val saam met die tyd wanneer hommeltuie op paringsvlugte gaan.

Hierdie ontdekking daag die idee uit dat hommeltuie lui en dof is. Dit wys dat hulle hul gedrag by hul taak aanpas, energie bespaar deur hul aktiwiteit tot spesifieke tydperke van die dag te beperk. Buite hierdie tydperke bly hulle relatief onbeweeglik.

Die navorsers het ook gevind dat hommeltuie kommunikeer en kollektiewe besluite neem oor wanneer om die nes te verlaat vir paringsvlugte. Die presiese meganismes van hierdie kommunikasie is nog onbekend en sal die fokus van toekomstige navorsing wees.

Oor die algemeen toon hierdie studie dat hommeltuie 'n deurslaggewende rol speel in die voortplantingsukses van heuningbykolonies. Ten spyte van hul reputasie as lui, dra hulle by tot die kolonie deur energie te bespaar en die algehele sukses daarvan te maksimeer.

Hierdie navorsing werp lig op die ingewikkelde dinamika binne heuningbykolonies en beklemtoon die belangrikheid daarvan om elke aspek te bestudeer, selfs dié wat dalk oninteressant lyk of oor die hoof gesien word. Dit beklemtoon die noodsaaklikheid om vooropgestelde idees uit te daag en nuwe weë van navorsing te verken.

