Houtwerk artefakte by Kalambo Falls onthul vroeë menslike vooruitgang

Navorsers van die Universiteit van Liverpool en die Universiteit van Aberystwyth het 'n baanbrekende ontdekking by Kalambo-waterval, Zambië, gemaak. Met die ondersoek van bewaarde hout wat 476,000 XNUMX jaar terug dateer, het die span bewyse gevind van gevorderde houtwerktegnieke deur vroeë menslike voorouers wat Homo sapiens voorafgegaan het. Dit daag vorige oortuigings uit dat mense net hout vir eenvoudige doeleindes gebruik het, soos vuur en die maak van basiese gereedskap.

Die artefakte wat by die Kalambo-waterval ontbloot is, dui daarop dat hierdie ou mense twee stompe doelbewus gevorm en gekombineer het om strukture te skep, moontlik platforms of dele van wonings. Dit dui op 'n vlak van vakmanskap en konstruksievaardighede baie vroeër as wat voorheen gedink is. Die hout het besonder goed bewaar gebly weens hoë watervlakke op die terrein.

Hierdie bevindings bevraagteken ook die idee dat Steentydperk-mense streng nomadies was. Die teenwoordigheid van oorvloedige hulpbronne in die omgewing van Kalambo-waterval dui daarop dat hierdie vroeë mense hulle moontlik in die gebied gevestig het, en die standhoudende waterbron en omliggende woud vir lewensonderhoud gebruik het.

Dit was 'n uitdaging om hierdie antieke artefakte te dateer, maar luminescentie-dateringstegnieke wat deur Aberystwyth Universiteit gebruik is, het waardevolle insigte in menslike evolusie verskaf. Hierdie gevorderde dateringsmetodes werp lig op die belangrikheid van Kalambo-waterval, aangesien vorige opgrawings in die 1960's sulke tegnieke ontbreek het.

Die navorsers betrokke by die 'Deep Roots of Humanity'-projek, wat daarop gemik is om menslike tegnologiese ontwikkeling gedurende die Steentydperk te verstaan, oorweeg Kalambo-waterval vir UNESCO-wêrelderfenisgebied-status. Opgrawings is aan die gang, en verdere ontdekkings word verwag by hierdie merkwaardige en histories belangrike terrein.

