Buitelandse liggame: ondersoek pandemies en entstowwe deur die geskiedenis

In Simon Schama se jongste boek, “Vreemde liggame,” delf hy in die wêreld van pandemies in die verlede en hede, en beklemtoon die lesse wat ons geleer het, sowel as dié wat ons nog moet begryp. Die boek fokus hoofsaaklik op die lewe en werk van Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, 'n wetenskaplike wat tuisgemaakte entstowwe ontwikkel het om cholera en builepes in die laat 19de en vroeë 20ste eeue te bestry.

Schama se skryfwerk neem lesers op 'n boeiende reis deur Haffkine se lewe, van sy vroeë ervarings om sy gemeenskap teen Russiese pogroms te verdedig tot sy opleiding by die gesogte Pasteur-instituut in Frankryk. Dit was Haffkine se entstof wat hom in 1893 na Indië gebring het, waar hy die merkwaardige sukses daarvan in die bekamping van cholera gesien het. Later sou hy nog groter triomf behaal met 'n entstof om builepes uit te roei.

Die skrywer beskryf met boeiende detail die noukeurige proses wat Haffkine gebruik het om die plaag-entstof te skep, van die onttrekking van vloeistowwe tot die kweek van die basille in bokbouillon. Ten spyte van Haffkine se beduidende bydraes tot openbare gesondheid in Indië, het Britse koloniale owerhede uiteindelik moeg geword vir hom. Hulle het staatgemaak op meer aggressiewe maatreëls, soos die vernietiging van dorpe en die uitsetting van inboorlinge, wat dikwels ondoeltreffend geblyk het. Die sukses van 'n buitelander soos Haffkine was 'n slag vir hul trots, wat gelei het tot sy uiteindelike vertrek uit Indië.

Terwyl Schama 'n paar tangensiële uitstappies en bykomende stories insluit, skyn sy bewondering vir Haffkine deur. Die boek sluit af met 'n ondersteunende nota vir Anthony Fauci en 'n verrassende besinning oor die rol van die hoefysterkrap se blou bloed in entstofproduksie.

Schama se werk laat belangrike vrae ontstaan ​​oor die krag van wetenskap in die bekamping van pandemies en die rol van mense in hul eie vernietiging. Ten spyte van ons vooruitgang, voer die skrywer aan dat dit ons eie optrede, soos kernwapens en klimaatsverandering, is wat 'n groter bedreiging vir die mensdom inhou.

"Vreemde liggame" dien as 'n bewys van die merkwaardige lewe en prestasies van Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Deur hierdie biografie beklemtoon Simon Schama die geweldige impak wat individuele wetenskaplikes kan hê in die lig van wêreldwye gesondheidskrisisse.

Bronne:

– Schama, Simon. "Buitelandse liggame: pandemies, entstowwe en die gesondheid van nasies."

– Winchester, Simon. "Om te weet wat ons weet."