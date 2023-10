Northrop Grumman sluit kragte saam met Voyager Space in Commercial Space Station Venture

Northrop Grumman het aangekondig dat hy nie meer die ontwikkeling van sy eie kommersiële ruimtestasie gaan voortsit nie. In plaas daarvan sal die maatskappy saamwerk met Voyager Space, 'n mededingende poging, om te help met die ontwikkeling van die Voyager-ruimtestasie, bekend as Starlab. Onder die nuwe vennootskap sal die maatskappye fokus op die ontwikkeling van ten volle outonome dokstelsels vir Northrop se Cygnus-vragruimtetuig, wat dit in staat stel om by die Starlab-ruimtestasie aan te dok.

Hierdie samewerking tussen Northrop Grumman en Voyager Space word gesien as 'n groot stap vorentoe vir die Starlab-program. Dylan Taylor, voorsitter en uitvoerende hoof van Voyager Space, het gesê dat Northrop Grumman se tegniese vermoëns en bewese sukses in vraghervoorsieningdienste 'n deurslaggewende rol sal speel om die ontwikkeling van Starlab te versnel.

Beide Northrop Grumman en Voyager Space het onafhanklik aan hul eie ruimtestasiekonsepte gewerk. Die maatskappye is toegeken aan NASA Space Act Agreements as deel van die Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD)-program. Hierdie ooreenkomste is bedoel om die ontwerpe van hul stasies volwasse te maak om te help met die ontwikkeling van kommersiële opvolgers van die Internasionale Ruimtestasie.

Hoewel die toekoms van Northrop se voorgestelde stasie onseker is, sal die maatskappy sy ooreenkoms met NASA onttrek. Northrop het $36.6 miljoen ontvang uit 'n totale $125.6 miljoen vir sekere mylpale wat in daardie ooreenkoms behaal is. NASA het verklaar dat hy die $89 miljoen wat nie deur Northrop ontvang is nie, sal neem en dit sal toewys aan bykomende mylpale in sy ooreenkomste met Voyager Space, Blue Origin en Axiom Space.

Northrop Grumman het nie spesifieke redes verskaf vir sy besluit om aan die ontwikkeling van sy eie stasie te onttrek nie. Maatskappyamptenare het egter voorheen uitdagings uitgelig met die sakesaak vir kommersiële stasies, insluitend regulatoriese en aanspreeklikheidskwessies, sowel as onsekerhede oor die betrokkenheid van internasionale vennote.

In die toekoms bly Northrop Grumman verbind tot die toekoms van kommersiële lae Aarde-baan, en sy rol met Starlab sal NASA se inisiatiewe ondersteun om die ontwikkeling van kommersiële ruimtestasies aan te moedig as deel van 'n groeiende ekonomie in 'n lae Aarde-baan.

Definisies:

– Voyager Space: ’n Maatskappy wat die ontwikkeling van die Starlab-ruimtestasie lei en betrokke is by kommersiële ruimte-ondernemings.

– Northrop Grumman: ’n Ruimtevaart- en verdedigingstegnologiemaatskappy wat bekend is vir sy werk in ruimtesendings en -stelsels.

Bronne:

– Ars Technica

– NASA