Sluit aan by die Peterborough Astronomical Association om 'n gedeeltelike sonsverduistering te aanskou

Die Peterborough Astronomical Association (PAA) nooi almal uit om op Saterdag 14 Oktober by die Harold Town Conservation Area by hulle aan te sluit om 'n gedeeltelike sonsverduistering te aanskou. Tydens hierdie boeiende gebeurtenis sal die maan die gesig van die son gedeeltelik bedek, wat 'n unieke astronomiese verskynsel skep.

Dit is belangrik om daarop te let dat dit selfs tydens 'n gedeeltelike sonsverduistering noodsaaklik is om spesiale toerusting te gebruik om jou oë te beskerm. Die son kan ernstige skade aan jou oë veroorsaak as dit onbehoorlik beskou word, selfs vir 'n kort oomblik. Die PAA sal verduisteringbrille verskaf om veilige besigtiging vir alle deelnemers te verseker.

Rick Stankiewicz, die PAA publisiteitsdirekteur, beklemtoon die belangrikheid van die gebruik van die regte veiligheidstoerusting. Hy beklemtoon dat daar nooit gepoog moet word om na die son te kyk sonder behoorlike veiligheidsmaatreëls nie.

Om die geleentheid by te woon wat deur die PAA gereël word, sal jou die geleentheid bied om 'n hemelse skouspel te aanskou en meer te wete te kom oor die wonders van ons heelal. Vir verdere inligting oor die gebeurtenis en sterrekunde in die algemeen, besoek asseblief die Peterborough Astronomical Association se webwerf.

Bronne:

– Peterborough Astronomical Association

– Harold Town-bewaringsgebied

Definisies:

– Gedeeltelike sonsverduistering: ’n Hemelse gebeurtenis waar die maan die son gedeeltelik verberg en ’n gedeeltelike skaduwee op die Aarde skep.

– Verduisteringbril: Spesiale bril wat ontwerp is om die oë tydens ’n sonsverduistering te beskerm deur die skadelike strale van die son uit te filter.