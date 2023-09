Die komende ringvormige sonsverduistering: wat u moet weet

’n Ringvormige sonsverduistering sal op 14 Oktober plaasvind en die lug oor Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika verdonker. Anders as 'n totale sonsverduistering, waar die maan die son heeltemal bedek, vind 'n ringvormige verduistering plaas wanneer die maan naby sy verste punt van die Aarde is, wat veroorsaak dat dit kleiner as die son lyk. As gevolg hiervan sal die maan 'n "ring van vuur"-effek rondom sy kante skep tydens die maksimum fase van die verduistering.

Die beste kykplekke vir hierdie geleentheid sal in dele van Texas, New Mexico, Arizona, Utah, Colorado, Nevada, Idaho, Kalifornië en Oregon wees. Vir diegene wat nie in die direkte pad van die verduistering is nie, sal dit steeds sigbaar wees as 'n gedeeltelike verduistering in ander dele van die kontinentale VSA

Dit is egter belangrik om daarop te let dat dit gevaarlik kan wees om direk na die son te kyk tydens enige stadium van 'n verduistering. NASA beveel aan om verduisteringbril te gebruik om die gebeurtenis veilig te sien. Hierdie bril is spesifiek ontwerp om jou oë teen die skadelike strale van die son te beskerm. Alhoewel dit dalk aanloklik is om na die son te kyk wanneer dit heeltemal deur die maan bedek is, kan selfs 'n klein stukkie sonlig skadelik vir jou oë wees, daarom is dit noodsaaklik om die verduisteringbril deur die hele gebeurtenis te dra.

As jy belangstel om die ringvormige sonsverduistering te ervaar, kan jy spesifieke tye vir besigtiging by jou plek op die Tyd en Datum-webwerf vind. Onthou om jou veiligheid te prioritiseer deur behoorlike voorsorgmaatreëls te gebruik om jou oë te beskerm.

