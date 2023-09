Die kontroversie rondom geïntegreerde inligtingsteorie in die bewussynswetenskap

Die wetenskap van bewussyn is 'n uitdagende veld as gevolg van sy filosofiese kompleksiteite en beperkte eksperimentele data. In Junie het die Vereniging vir die Wetenskaplike Studie van Bewussyn die resultate van 'n eksperimentele wedstryd tussen twee mededingende teorieë aangekondig: geïntegreerde inligtingsteorie en globale werkruimteteorie. Die uitkomste was egter onbeslis, wat gelei het tot verdere ondersoek van hierdie teorieë.

Die situasie het egter in September 'n ongekende wending geneem toe 'n groep van 124 bewussynswetenskaplikes en filosowe 'n ope brief gepubliseer het waarin hulle geïntegreerde inligtingsteorie as pseudowetenskap aangeval het. Hierdie brief het 'n groot opskudding in die wetenskaplike gemeenskap veroorsaak, wat kommer wek oor potensiële langtermynskade.

Geïntegreerde inligtingsteorie, voorgestel deur die Italiaanse neurowetenskaplike Giulio Tononi, stel voor dat bewussyn gedefinieer word deur die hoeveelheid geïntegreerde inligting binne 'n stelsel. Anders as ander teorieë wat kyk na korrelasies tussen gebeure in die gees en die brein, begin geïntegreerde inligtingsteorie met fenomenologiese aksiomas en impliseer dat selfs eenvoudige sisteme 'n mate van bewussyn besit.

Die ope brief kritiseer geïntegreerde inligtingsteorie op drie hoofgronde. Eerstens beweer dit dat die teorie meer media-aandag gekry het as wat dit verdien en nie 'n leidende teorie van bewussyn is nie. ’n Opname wat onder bewussynswetenskaplikes gedoen is, het egter getoon dat byna 50% van die respondente die teorie as belowend beskou.

Tweedens spreek die brief kommer uit oor die etiese implikasies van geïntegreerde inligtingsteorie. Hierdie implikasies wissel van kliniese praktyke vir komapasiënte tot debatte oor KI-gevoel, regulering, stamselnavorsing, dieretoetsing, organoïedtoetsing en aborsie. Dit is egter belangrik om in ag te neem dat alle teorieë van bewussyn potensiële etiese implikasies het, en die impak van geïntegreerde inligtingsteorie is dalk nie meer problematies as ander leidende teorieë nie.

Laastens beskuldig die brief geïntegreerde inligtingsteorie daarvan dat dit pseudowetenskaplik is sonder om 'n duidelike definisie van pseudowetenskap te verskaf. Terwyl die teorie sy kritici het, word dit erken as 'n belangrike teorie binne die wetenskaplike gemeenskap en het ondersteuning van kundiges in die veld gekry.

Ten slotte beklemtoon die kontroversie rondom geïntegreerde inligtingsteorie die meningsverskille en verdeeldheid binne die wetenskap van bewussyn. Ten spyte van die kritiek, trek die teorie steeds aandag en ondersoek. Soos die veld vorder, is dit van kardinale belang om aan oop en respekvolle besprekings deel te neem om ons begrip van bewussyn te bevorder.

1. Geïntegreerde inligtingsteorie: 'n Teorie wat bewussyn suggereer, word gedefinieer deur die hoeveelheid geïntegreerde inligting binne 'n sisteem.

2. Globale werkruimteteorie: 'n Mededingende teorie van bewussyn, wat beweer dat bewussyn ontstaan ​​uit die globale uitsaai van inligting binne die brein.

