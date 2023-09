Indië se eerste Nobelpryswenner: Die reis van CV Raman en die Raman-effek

Indië wag gretig op die aankondiging van die Nobelpryswenners vir 2023, met die hoop dat vanjaar se ontvangers van hul land kan wees. Terwyl die Nobelkomitee voorberei om die wenners in ses kategorieë bekend te maak – Fisika, Chemie, Geneeskunde, Literatuur, Vrede en Ekonomie – is dit die moeite werd om Indië se eerste Nobelpryswenner, dr. CV Raman, en sy baanbrekende ontdekking bekend as die Raman-effek in te onthou. 1930.

Op 'n reis van Londen na Bombaai het die fisikus sir CV Raman geboei geraak deur die diepblou kleur van die Middellandse See. Raman was geïnspireer deur die algemene oortuiging dat die see se kleur 'n blote weerspieëling van die lug was, en het probeer om die waarheid te ontbloot. Sy uitgebreide navorsingsreis het hom gelei tot die ontdekking dat die see se kleur eintlik die gevolg is van die verstrooiing van sonlig deur watermolekules – 'n verskynsel wat nou bekend staan ​​as die Raman-effek.

In teenstelling met heersende verduidelikings, het Raman afdoende gedemonstreer dat wanneer lig deeltjies wat kleiner as sy golflengte teëkom, dit in verskillende rigtings verstrooi. In 'n klein fraksie van die verstrooide lig vind 'n verandering in golflengte plaas as gevolg van energie-oordrag na 'n molekule, wat sy energievlak verhoog. Hierdie seldsame gebeurtenis, met slegs een uit 'n miljoen verspreide ligdeeltjies wat 'n verandering in golflengte toon, het dwingende bewyse gelewer vir die atoomkarakter van ligenergie.

Die Nobelkomitee het Raman se beduidende bydrae tot die veld van fisika erken deur die Nobelprys aan hom toe te ken op 10 Desember 1930. Sy universele ondersoek na die Raman-effek, met behulp van 'n wye verskeidenheid stowwe as verstrooiingsmediums, het dieselfde effek getoon. Hierdie ontdekking het nie net ons begrip van lig en sy interaksie met materie hervorm nie, maar het ook deure oopgemaak vir vooruitgang in spektroskopie.

Soos Indië sy nuwe Nobelpryswenners verwag, moet die wetenskaplike gemeenskap die baanbrekerswerk van dr. CV Raman en sy monumentale ontdekking van die Raman-effek onthou. Sy navorsing het lig gewerp op die atomiese aard van ligenergie en die grondslag gelê vir verdere vooruitgang op die gebied van spektroskopie.

Bron: The Times of India