NASA se OSIRIS-REx-sendingstel om asteroïdemonster van Bennu af te lewer

Die OSIRIS-REx-sending, wat twaalf jaar gelede begin het, is op die punt om 'n groot mylpaal te bereik aangesien sy sonde meer as 2 onse (60 gram) materiaal van die asteroïde Bennu lewer. Hierdie monster is van groot belang vir wetenskaplikes omdat Bennu glo 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel is, wat moontlik insigte bied in die vorming van ons eie planete. Alhoewel daar geen bewyse van biologiese materiaal op Bennu self is nie, kan hierdie monsters die boustene openbaar wat tot lewe op Aarde gelei het.

Bennu is 'n klein, donker asteroïde met 'n droë en warm oppervlak, wat dit 'n onherbergsame omgewing maak om lewe te onderhou. Jason Dworkin, die projekwetenskaplike vir die OSIRIS-REx-sending, beklemtoon dat die opwinding om hierdie monsters te bestudeer nie verband hou met biologie nie, maar eerder die geleentheid om waardevolle kennis oor die geskiedenis van die sonnestelsel op te doen.

Die monsters sal teruggestuur word na die Aarde in 'n Kategorie 5 "Onbeperkte Aarde Terugkeer", wat beteken dat daar geen beperkings op die monsters is nie, insluitend dié wat met biologie verband hou.

In 2019 het wetenskaplikes op verskeie plekke regoor die wêreld 'n soektog na meteorietstukke van Bennu gedoen, maar kon nie afdoende bewyse vind nie. Dworkin verseker egter dat selfs al was daar biologiese materiaal op Bennu, dit reeds op Aarde teenwoordig sou wees, so daar is geen rede tot alarm nie.

Die monster, wat in 2020 deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig ingesamel is, is beskerm om te verseker dat dit nie oorverhit word tydens herbetreding tot die aarde se atmosfeer nie. By die landing in Utah, sal die monster 'n stikstofsuiwering ondergaan om te verhoed dat eksterne materiaal dit besoedel. Dit sal dan na 'n skoon kamer in Houston vervoer word vir verdere ontleding.

’n Span wetenskaplikes sal die monster in Houston begin bestudeer, met aanvanklike bevindings wat na verwagting in die komende weke vrygestel sal word. Die monster sal verdeel word en aan ongeveer 200 wetenskaplikes wêreldwyd gestuur word vir verdere ontleding. Die doelwit is om die meerderheid van die steekproef te bewaar vir toekomstige navorsing wat moontlik nuwe tegnieke en instrumente kan gebruik wat nie tans beskikbaar is nie.

Die primêre uitdaging vir wetenskaplikes is om besoedeling van die Aarde te vermy tydens die studie van die asteroïde se monster. Hulle doel is om te leer wat Bennu ons kan vertel oor die sonnestelsel se geskiedenis sonder inmenging van aardse materie.

Bronne:

– space.com