Geen hoop om Chandrayaan-3 se Moon Lander en Rover wakker te maak nie, sê ruimtewetenskaplike

'n Vooraanstaande ruimtewetenskaplike het verklaar dat daar geen hoop meer is om die Chandrayaan-3-maanlander en rover te laat herleef nie, wat 'n moontlike einde aan Indië se derde maansending aandui. AS Kiran Kumar, voormalige voorsitter van ISRO, het bevestig dat as daar enige moontlikheid van herlewing was, dit nou al moes gebeur het. Pogings om kommunikasie met die Vikram-lander en Pragyan-rover te bewerkstellig is sedert 22 September aan die gang, maar geen seine is tot dusver ontvang nie. ISRO het egter verklaar dat kontakpogings sal voortgaan.

Die Chandrayaan-3-sending het op 23 Augustus geskiedenis gemaak toe Indië die eerste land geword het wat naby die maan-suidpool land en die vierde in die wêreld om 'n sagte landing op die maanoppervlak te bereik. Die lander en rover is in slaapmodus geplaas voordat die son op onderskeidelik 2 en 4 September op die maan sak, met die hoop dat hulle met die volgende sonsopkoms op 22 September sou wakker word. Die missiedoelwitte, insluitend die demonstrasie van 'n veilige en sagte landing, rover-verkenning en in-situ wetenskaplike eksperimente, is suksesvol bereik.

ISRO-amptenare het die hoop uitgespreek dat indien kommunikasie weer ingestel word, dit addisionele eksperimentele data sal verskaf vir verdere ondersoek van die maan se oppervlak. Die sukses van die missie sluit ook die insameling van in-situ data van die voorheen onontginde suidpoolstreek in, wat waardevol sal wees vir toekomstige sendings. Alhoewel planne vir 'n monster-terugsendingsending bespreek is, is geen tydraamwerk verskaf nie.

