Caribbean Box Jellievis Leer om struikelblokke te vermy

Navorsers het ontdek dat Karibiese boksjellievisse, ten spyte van hul klein grootte en gebrek aan 'n brein, die vermoë het om uit visuele leidrade te leer en te vermy om in hindernisse in te swem. Hierdie merkwaardige kognitiewe vermoë, bekend as "assosiatiewe leer", is nog nooit voorheen by diere met so 'n primitiewe senuweestelsel waargeneem nie.

Die Karibiese boksjellievis, wat minder as 'n sentimeter groot is, het gewoonlik nie die intellektuele vermoë om komplekse gedrag te toon nie. Hierdie studie toon egter dat hulle hul gedrag kan leer en aanpas op grond van hul omgewing.

Die navorsers het die jellievis se prestasie van assosiatiewe leer vergelyk met dié van meer gevorderde diere, soos vrugtevlieë en muise, wat meer ontwikkelde senuweestelsels besit. Verbasend genoeg het die jellievisse 'n soortgelyke vlak van kognitiewe vermoë getoon ten spyte van hul eenvoudige neurale struktuur.

Assosiatiewe leer behels die vorming van assosiasies tussen 'n stimulus en 'n bepaalde uitkoms. In hierdie geval het die jellievis geleer om visuele leidrade te assosieer met die teenwoordigheid van hindernisse. Deur hul omgewing visueel waar te neem, kon die jellievisse dan hul swempatrone verander om te verhoed dat hulle met hindernisse bots.

Die ontdekking van hierdie onverwagte kognitiewe vermoë in Karibiese boksjellievisse brei nie net ons begrip van hul gedrag uit nie, maar daag ook vooropgestelde idees uit oor die verhouding tussen breinkompleksiteit en kognitiewe vaardighede. Verdere navorsing sal nodig wees om die onderliggende meganismes agter hierdie leerproses by die jellievisse toe te lig.

