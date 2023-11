Die NISAR-satelliet: Ontsluit 'n nuwe vlak van aardwaarneming

By

NASA en die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) berei voor om die NASA-ISRO Sintetiese Aperture Radar (NISAR)-satelliet in die eerste kwartaal van 2024 te lanseer. Hierdie moderne sterrewag gaan Aardewaarneming revolusioneer deur ruimtelik voorsiening te maak. en tydelik konsekwente data oor verskeie aspekte van ons planeet se ekosisteme.

Die NISAR-sending sal elke 12 dae al die aarde se land- en ysbedekte oppervlaktes ondersoek, wat waardevolle insigte bied oor veranderinge wat oor tyd plaasvind. Na 'n 90-dae-satelliet-ingebruiknemingstydperk, sal NISAR sy drie-jaar duur sending begin. Met die vermoë om selfs geringe veranderinge van een sentimeter van die ruimte af te bespeur, sal die satelliet se Synthetic Aperture Radar Instrument (SAR) ongekende vlakke van detail verskaf.

Phil Barela, die NASA NISAR-projekbestuurder, het sy optimisme oor die komende bekendstelling uitgespreek en gesê dat ISRO 'n eerste kwartaal-bekendstelling in 2024 projekteer. Alhoewel verskeie toetse, insluitend vibrasietoetsing, nog hangende is, glo Barela dat die nodige prestasietoetse sal verseker dat die stelsel doeltreffend werk.

Terwyl datastelle van vorige missies 'n basislyn vir aardwaarneming gevorm het, verteenwoordig die NISAR-projek 'n nuwe vlak van vermoë. Dr. Laurie Leshin, Direkteur van die NASA-straalaandrywingslaboratorium, het met groot lof gepraat oor die NISAR-sending en die belangrikheid daarvan beklemtoon om veranderinge op meerjarige tydskale en die Aarde se reaksie op omgewingsverskuiwings te verstaan.

Vrae:

– Wat is NISAR?

NISAR staan ​​vir NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Dit is 'n gesamentlike projek tussen NASA en die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) wat daarop gemik is om die aarde se land en ysbedekte oppervlaktes te karteer.

– Wat is die sleutelkenmerke van NISAR?

NISAR sal 'n Sintetiese Aperture Radar Instrument (SAR) hê met L-band SAR, S-band SAR, en Antenna reflektor vermoëns. Dit kan selfs geringe veranderinge van een sentimeter uit die ruimte opspoor.

– Wat sal NISAR waarneem?

NISAR sal data verskaf oor veranderinge in die aarde se ekosisteme, ysmassa, plantegroeibiomassa, seevlakstyging, grondwater en natuurlike gevare, insluitend aardbewings, tsoenami's, vulkane en grondverskuiwings.

– Wanneer sal NISAR bekendgestel word?

Die NISAR-satelliet sal na verwagting in die eerste kwartaal van 2024 gelanseer word nadat die nodige toetse voltooi is, insluitend vibrasietoetsing.

– Hoe lank sal die NISAR-sending duur?

Die sendingduur van NISAR word vir drie jaar beplan, met 'n 90-dae-satelliet-ingebruiknemingsperiode voor die aanvang van Aardewaarneming.

(Bron: NASA/JPL)