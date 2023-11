Samewerking tussen die VSA en Indië om aardwaarneming met NISAR-satelliet te revolusioneer

Vir die eerste keer in die geskiedenis het die ruimte-agentskappe van die Verenigde State en Indië saamgespan om die hardeware vir 'n Aardewaarnemingsending te ontwikkel. Die NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)-satelliet, wat voltooiing nader, verteenwoordig 'n baanbrekende samewerking tussen NASA en die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO). NISAR, wat in 2024 bekendgestel sal word, sal die manier waarop ons ons planeet verstaan ​​en monitor, heeltemal revolusioneer.

NISAR se primêre doelwit is om elke 12 dae 'n omvattende skandering van die aarde se land- en ysoppervlaktes uit te voer, wat ons van onskatbare insigte oor veranderinge oor tyd voorsien. Wat NISAR besonder merkwaardig maak, is die feit dat dit toegerus is met twee duidelike sintetiese diafragma-radarstelsels (SAR). NASA het die L-band SAR ontwikkel, terwyl ISRO die S-band SAR hanteer het deur radiogolwe van korter golflengtes te gebruik. Deur verskillende golflengtes te gebruik, sal NISAR ons 'n ongekende begrip van die aarde se ontwikkelende landskappe gee.

Een van die sleutelareas van fokus vir NISAR is die Aarde se woude en vleilande, wat van besondere belang is vir klimaatwetenskaplikes. Hierdie ekosisteme dien as belangrike koolstofsinks, wat koolstofdioksied en ander kweekhuisgasse uit die atmosfeer absorbeer. Menslike aktiwiteite soos ontbossing en verstedeliking hou egter 'n bedreiging in vir hierdie belangrike ekosisteme, wat hul koolstofbergingskapasiteit verminder. Trouens, veranderinge in grondgebruik is verantwoordelik vir ongeveer 11% van globale koolstofvrystellings.

Die lansering van die NISAR-satelliet vroeg in 2024 vanaf ISRO se Satish Dhawan-ruimtesentrum is 'n belangrike mylpaal in die vennootskap tussen NASA en ISRO. Deur saam te werk, baan hierdie ruimte-agentskappe die weg vir 'n beter begrip van die aarde se veranderende landskappe en ekosisteme. NISAR se waarnemings sal 'n belangrike rol speel om omgewingsuitdagings aan te spreek en ons pogings te versterk om die impak van klimaatsverandering op ons planeet te bekamp.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die NISAR-satelliet?

Die NISAR-satelliet is 'n samewerkingsprojek tussen NASA en die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) wat ontwerp is om aardwaarneming 'n rewolusie teweeg te bring deur voortdurend die planeet se oppervlak met radar te skandeer. Dit is toegerus met twee sintetiese diafragma-radarstelsels (SAR), wat dit in staat maak om ongekende insigte in die veranderende landskappe en ekosisteme te verskaf.

2. Waarop sal NISAR fokus?

NISAR se primêre fokus is op Aarde se woude en vleilande, wat van groot belang is vir klimaatwetenskaplikes. Hierdie ekosisteme dien as koolstofsinks, wat koolstofdioksied en ander kweekhuisgasse absorbeer. NISAR se waarnemings sal help om die veranderinge wat in hierdie belangrike ekosisteme plaasvind te verstaan ​​en die uitdagings wat klimaatsverandering stel, aan te spreek.

3. Wanneer sal die NISAR-satelliet gelanseer word?

Die NISAR-satelliet sal vroeg in 2024 vanaf ISRO se Satish Dhawan-ruimtesentrum in die suide van Indië gelanseer word. Hierdie samewerkingspoging tussen NASA en ISRO is 'n baanbrekende vennootskap wat daarop gemik is om ons begrip van die aarde se veranderende landskappe en ekosisteme te bevorder.