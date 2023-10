Ekonome het nie rekening gehou met die omgewingsbeperkings nie

'n Onlangse opdatering van die konsep van planetêre grense het die mate beklemtoon waarin menslike ekonomiese aktiwiteit die omgewing nadelig beïnvloed. Die idee van planetêre grense is vir die eerste keer in 2009 deur wetenskaplikes Johan Rockstrom en Will Steffen bekendgestel, met die doel om sleutelkategorieë van omgewingskade te identifiseer en te bepaal in watter mate die Aardestelsel van sulke skade kan herstel. Die opdatering, gelei deur oseanograaf Katherine Richardson, onthul dat uit die nege geïdentifiseerde grense net drie nie oorgesteek is nie. Dit skets 'n donker prentjie van die huidige toestand van die omgewing.

Wat ekonome nie besef het nie, is dat alle ekonomiese bedrywighede ingewikkeld aan die natuurlike omgewing gekoppel is en gevolge daarvoor het. Oor die afgelope eeu het vooruitgang in tegnologie en bevolkingsgroei die lewenstandaard aansienlik verhoog, maar teen 'n groot koste vir die omgewing. Die drie grense wat nog nie oorgesteek is nie, is seeversuring, aërosolbesoedeling en stratosferiese osoonuitputting. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie grense onderling verband hou, en die oorsteek van een grens kan 'n kaskade uitwerking op ander hê.

Die geïdentifiseerde grense dek 'n reeks omgewingskade, insluitend verlies aan biodiversiteit, varswateruitputting, grondgebruik, kweekhuisgasvrystellings, oseaanversuring, chemiese vrystellings en voedingstofoorlading. Die wette van fisika dikteer dat niks werklik van die aarde af verdwyn nie; dit verander bloot van vorm. Dit beteken dat alle ekonomiese aktiwiteit afval in verskeie vorme agterlaat.

Alhoewel die oorsteek van hierdie grense nie 'n onmiddellike ramp tot gevolg het nie, dui dit wel daarop dat die mensdom gevaarlike gebied betree het. Dit is van kardinale belang dat ons die onderlinge verband van hierdie grense verstaan ​​en dringend optree om verdere skade te versag. Die erkenning van die omgewingsbeperkings wat ons tans in die gesig staar, behoort ekonome en beleidmakers aan te spoor om hul benaderings te herevalueer en volhoubare praktyke aan die voorpunt van ekonomiese ontwikkeling te plaas.

Bronne:

– Planetary Boundaries – 'n Opdatering deur Steve Keen vir Deep Green Resitance News Service

– Planetêre grense – Opskaling van sistemiese omgewingsnavorsing vir volhoubare ontwikkeling deur Johan Rockstrom, et al. in die natuur

– Planetêre grense deur Katherine Richardson en Xuemei Bai in Wetenskap