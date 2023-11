Nikhil Koratkar erken as genoot van die American Physical Society for Pioneer Nanoscale Innovations

Nikhil Koratkar, 'n vooraanstaande professor by Rensselaer Polytechnic Institute, is vereer as 'n genoot van die American Physical Society (APS). Bekend vir sy baanbrekende bydraes tot nanoskaalwetenskap en -tegnologie, het Koratkar die gebruik van nanoskaalmateriale in komposiete en energiebergingstoestelle omskep.

Die APS Fellowship Program gee erkenning aan individue wat uitsonderlike vordering in fisika gemaak het deur oorspronklike navorsing, publikasie en merkwaardige innovasies in die toepassing van fisika op wetenskap en tegnologie. Koratkar se werk in die Afdeling Materiaalfisika is erken vir die transformerende impak daarvan op nanoskaalwetenskap en tegnologie. Sy ontdekkings sluit in die baanbrekende identifikasie van gedeeltelike Van der Waals-deursigtigheid in grafeen en sy baanbrekende gebruik van nanogestruktureerde materiale in komposiete en energiebergingstoestelle.

Koratkar het sy opregte waardering uitgespreek vir die ontvangs van hierdie gesogte erkenning, en beklemtoon die betekenis wat dit vir hom inhou. Hy skryf sy passie vir akademiese navorsing toe aan invloedryke figure in die veld, soos Richard Feynman en Robert Resnick, albei APS-genote. Om in die voetspore van hierdie afgode te volg, is beide vervullend en vernederend vir Koratkar.

By Rensselaer fokus Koratkar sy navorsing op die sintese, karakterisering en toepassing van nanoskaal materiale. Hy ondersoek hul fundamentele eienskappe in gebiede soos meganika, elektrisiteit, hitte, optika en opto-elektronika, en baanbrekers die ontwikkeling van verskeie komposiete, bedekkings en energiebergingstoestelle. As 'n bewys van sy kundigheid en mentorskap het hy 27 Ph.D. studente, van wie baie nou prominente posisies in die akademie en industrie beklee.

Met meer as 240 joernaalartikels op sy naam, insluitend bydraes tot gesogte publikasies soos Nature and Science, het Koratkar se navorsing meer as 33,000 XNUMX aanhalings gekry. Hy is ook erken as 'n hoogs aangehaalde navorser deur Clarivate Analytics. Boonop het Koratkar vier batterypatente en is 'n medestigter van Alsym Energy, 'n batterymaatskappy in Woburn, Massachusetts. Alsym Energy is toegewyd aan die ontwikkeling van 'n nuwe klas nie-vlambare, nie-giftige, laekoste- en volhoubare batterye vir toepassings in stilstaande berging, maritieme en motorindustrieë.

Koratkar se diepgaande invloed strek veel verder as die akademie en vorm die openbare mening oor nanotegnologie en energieberging. Sy werk is prominent in groot media-afsetpunte vertoon, en versprei kennis en bewusmaking. Deur fundamentele molekulêre-vlak insigte te vertaal in praktiese oplossings vir energiebergingsuitdagings, dra Koratkar aktief by tot die skepping van omgewings- en ekonomies volhoubare energie-oplossings.

Shekhar Garde, die dekaan van Rensselaer se Skool vir Ingenieurswese, het Koratkar se leierskap in die veld geloof en sy vermoë om dringende energiebergingskwessies aan te spreek. Met sy welverdiende erkenning as 'n genoot van die APS, gaan Koratkar voort om die veld van nanoskaalwetenskap en tegnologie vorentoe te dryf, wat die weg baan vir 'n meer energiedoeltreffende toekoms.

FAQ

Watter bydraes het Nikhil Koratkar gemaak?

Nikhil Koratkar het baanbrekersbydraes gelewer op die gebied van nanoskaalwetenskap en -tegnologie, spesifiek in die gebruik van nanoskaalmateriale in komposiete en energiebergingstoestelle.

Wat is die betekenis daarvan om as 'n genoot van die American Physical Society aangewys te word?

Om aangewys te word as 'n genoot van die American Physical Society, dui op die uitsonderlike prestasies en baanbrekerswerk van 'n individu op die gebied van fisika. Dit is 'n erkenning wat gegee word aan individue wat beduidende bydraes tot fisika gemaak het deur navorsing, publikasie en innovasie.

Wat is die fokus van Nikhil Koratkar se navorsing?

Nikhil Koratkar se navorsing fokus op die sintese, karakterisering en toepassing van nanoskaal materiale. Hy ondersoek hul meganiese, elektriese, termiese, optiese en opto-elektroniese eienskappe, sowel as hul toepassings in komposiete, bedekkings en energiebergingstoestelle.

Wat is Alsym Energy, en wat is sy missie?

Alsym Energy is 'n batterymaatskappy wat deur Nikhil Koratkar gestig is. Die maatskappy is gebaseer in Woburn, Massachusetts, en is toegewy aan die ontwikkeling van 'n nuwe klas nie-vlambare, nie-giftige, laekoste en volhoubare batterye vir stilstaande berging, maritieme en motortoepassings.