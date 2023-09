Die Equinox en die Noorderligte: 'n Skouspelagtige vertoning

Die equinox, wat op 23 September val, kan 'n beter kans as gewoonlik bied om die ontsagwekkende gesig van die noordelike ligte, ook bekend as die aurora borealis, te aanskou. Die aarde se magnetiese veld en die kanteling van die planeet op daardie tydstip skep gunstige toestande vir die voorkoms van hierdie natuurlike ligvertoning. Alhoewel daar nooit 'n definitiewe waarborg is om die noordelike ligte te sien nie, verhoog die equinox die waarskynlikheid, eerder as om dit te verseker.

Volgens David Moore, die redakteur van die tydskrif Astronomy Ireland, is die beste liggings in Ierland om 'n blik op die noordelike ligte te kry, die noordkus van Noord-Ierland en Mayo. Hierdie gebiede is ideaal vanweë hul onbelemmerde uitsigte oor die Atlantiese Oseaan, tesame met minimale ligbesoedeling van stede en dorpe. Nietemin, as die lug helder is, kan die noordelike ligte vanaf enige deel van die land sigbaar wees.

Die verskynsel van die noordelike ligte begin nadat sonvlamme, of uitbarstings op die son, miljarde ton straling in die ruimte vrygestel het. Ongeveer twee dae nadat hierdie sonvlamme plaasgevind het, tref die atoomdeeltjies die Aarde se atmosfeer. Sommige van hierdie deeltjies raak vasgevang in die Aarde se magnetiese veld en word na die Noord- en Suidpool getrek. Wanneer hierdie deeltjies met die atome en molekules in die atmosfeer bots, skep hulle die lewendige kleure wat met die noordelike ligte geassosieer word.

Om die aurora ten volle te ervaar, is dit noodsaaklik om weg te wees van mensgemaakte ligte. Om in 'n dorp of stad te woon, sal slegs 'n uitsig oor groot uitstallings bied. Die son gaan elke 11 jaar deur siklusse van aktiwiteit, en dit is as gevolg van sy hoogtepunt in 2025, wat die volgende paar jaar besonder geskik maak om die noordelike ligte te sien.

Sterrekunde Ierland bied 'n aurora-waarskuwingsdiens, wat elke middag voorspellings plaas oor die lugtoestande vir die nag wat voorlê, insluitend die moontlikheid om die aurora te sien. Die ligte kan op verskillende tye deur die nag waargeneem word, soms vir 'n paar uur en soms net vir 'n kort tydperk.

Terwyl bewolkte lug die kykervaring kan belemmer, tref die deeltjies van die son die atmosfeer ver bokant die wolke. Daarom, wanneer daar helder lug is, kan die noordelike ligte in al hul glorie sigbaar wees.