Diere wat onder UV-lig gloei: 'n fassinerende ontdekking

'n Onlangse studie wat deur Kenny Travouillon en sy span navorsers in Australië gedoen is, het 'n fassinerende feit oor sekere diere onthul - hulle gloei onder UV-lig. In hul referaat het die navorsers 125 diere geïdentifiseer oor al 27 ordes soogdiere wat hierdie unieke eienskap vertoon. Verbasend genoeg was sommige bekende Australiese wesens, soos wombats, platypuses en koalas, onder die UV-gloed-in-die-donker-diere.

Volgens Travouillon is diere met wit of baie ligkleurige pels en bleek vel geneig om onder UV-lig te gloei. Hierdie verskynsel blyk wydverspreid onder soogdierspesies te wees. Hy het dit vergelyk met ligter hare wat onder nagklubligte gloei, wat daarop dui dat die fluoressensie in hierdie diere kan dien om visuele seine te verbeter, veral vir nagspesies.

Alhoewel die navorsers nie 'n definitiewe rede vir hierdie fluoressensie vasgestel het nie, veronderstel hulle dat dit 'n manier kan wees om die diere se vel en pels helderder te laat lyk. Hierdie helderheid kan moontlik help met kommunikasie en herkenning onder individue, veral in lae lig toestande.

Wat die voordele daarvan betref om 'n dier te wees wat onder UV-lig gloei, erken Travouillon dat dit onduidelik bly. Verdere navorsing is nodig om die voordele, indien enige, wat hierdie diere uit hul gloei-eienskappe trek, te ondersoek.

Hierdie intrige openbaring werp lig op die uiteenlopende en dikwels verrassende aanpassings wat in die diereryk gevind word. Dit is 'n herinnering dat daar nog baie is om te ontdek en te verstaan ​​oor die natuurlike wêreld en sy inwoners.

