Wetenskaplikes in Japan neem super-swaar suurstof-isotope waar

Wetenskaplikes in Japan het 'n betekenisvolle ontdekking gemaak deur die superswaar suurstofisotope suurstof-27 (27O) en suurstof-28 (28O) vir die eerste keer waar te neem. Die span by die Tokyo Institute of Technology en RIKEN het bevind dat die suurstof-28-isotoop, wat vermoedelik veral stabiel was, nie "dubbele magie" was soos voorheen geglo het nie. Die ontdekking sal bydra tot die verbetering van ons begrip van kernstruktuur en kan implikasies hê vir die fisika van neutronsterre.

Wanneer kernfisici oor towergetalle praat, verwys hulle na 'n situasie waar 'n atoom se nukleone (protone en neutrone) op 'n manier gerangskik is wat sy kern buitengewoon stabiel maak. Atome met spesifieke getalle protone of neutrone, soos 2, 8, 20, 28, 50, 82 of 126, is hoogs onwaarskynlik om energieverliese te ondergaan as gevolg van radioaktiewe verval.

Die towergetalkonsep kan met behulp van die kerndopmodel verduidelik word. Kerne kan beskou word as meerlagige skulpe, soortgelyk aan lae van 'n ui, met elke dop met 'n sekere aantal "sitplekke" vir neutrone of protone. Wanneer 'n dop met neutrone of protone gevul word, word dit as "geslote" beskou. In die geval van suurstof-16 (16O), wat agt protone en agt neutrone het, is die eerste dop gevul met twee neutrone, en die tweede dop is gevul met ses neutrone, wat dit 'n "dubbel magiese" kern maak.

Die suurstof-28-isotoop was 'n kandidaat vir dubbelmagiese status aangesien dit agt protone en 20 neutrone het, met die 20 neutrone wat oor drie skulpe versprei is. Die navorsers het egter bevind dat die energiegaping tussen die laaste twee neutronskulporbitale swak was, wat vermenging tussen die twee skulpe moontlik maak. Hierdie doperosie is nie algemeen nie en was onverwags vir 28O.

Die ontdekking van die gebrek aan "dubbele magie" in suurstof-28 is 'n belangrike ontwikkeling vir kernteorie. Dit sal ons begrip van isotope met groot neutron-tot-proton-verhoudings verbeter en help om onbekende kerninteraksies soos drie-neutronkragte te evalueer. Hierdie bevindings kan implikasies hê vir die bestudering van die eienskappe van neutronsterre.

Bronne:

– Natuurartikel

– RIKEN Radioaktiewe Isotope Beam Factory