Nuut ontdekte Mosasaur-spesie vernoem na Noorse Seeslang

Wetenskaplikes het onlangs 'n nuwe spesie mosasourus ontdek, 'n antieke mariene reptiel wat ongeveer 80 miljoen jaar gelede geleef het. Hierdie nuut ontdekte spesie is Jormungandr walhallaensis genoem, na die Noorse seeslang uit die Noorse mitologie. Die naam Jormungandr verwys na die Midgard-slang, 'n mitiese wese uit Noorse legendes wat na bewering deur die trickster-god Loki verwek is en in staat was om die hele aardbol te omsingel.

Die fossiele van Jormungandr walhallaensis is gevind naby Walhalla, 'n dorp in Noord-Dakota wat sy naam ontleen het aan Valhalla, die groot saal van helde in die Noorse mitologie. Die navorsers glo dat die naam beide die Noorse mitologie en die plek weerspieël waar die fossiele ontdek is.

Die fossiel self, bekend as NDGS 10838, bestaan ​​uit 'n byna volledige skedel, kake en sommige skeletdele, insluitend ribbes en werwels. Die mosasourus sou ongeveer 24 voet (7.3 meter) lank gemeet het en 'n slanker gesig gehad het in vergelyking met ander mosasourus.

Terwyl Jormungandr walhallaensis ooreenkomste met ander mosasours deel, beskik dit ook oor unieke kenmerke wat dit van sy familielede onderskei. Die skedelstruktuur van hierdie mosasourus het uitdagings aan die wetenskaplikes gebied om dit te klassifiseer en dui daarop dat die mosasourus-groep meer divers kan wees as wat voorheen gedink is.

Die ontdekking van hierdie nuwe spesie hou belofte in om die evolusie en diversiteit van mosasourusse verder te verstaan. Toekomstige ontdekkings en ontleding van bykomende fossiele kan meer lig werp op die posisie van Jormungandr walhallaensis in die mosasourus-stamboom.

Vrae:

V: Wat is 'n mosasourus?

A: Mosasaurs was groot, vleisetende mariene reptiele wat gedurende die Laat Kryttydperk geleef het, ongeveer 66 tot 85 miljoen jaar gelede.

V: Hoe het Jormungandr walhallaensis sy naam gekry?

A: Die mosasourus is vernoem na die Noorse seeslang Jormungandr uit die Noorse mitologie, sowel as die dorp Walhalla waar die fossiele gevind is.

V: Wat is die betekenis van hierdie ontdekking?

A: Die ontdekking van Jormungandr walhallaensis dra by tot ons begrip van die diversiteit en evolusie van mosasours in prehistoriese tye.

V: Wat is die unieke kenmerke van Jormungandr walhallaensis?

A: Jormungandr walhallaensis beskik oor 'n kombinasie van kenmerke van verskillende mosasourusgroepe, wat dit duidelik en uitdagend maak om te klassifiseer.

V: Watter verdere navorsing is nodig?

A: Verdere navorsing, insluitend die ontdekking van bykomende fossiele, sal help om die verwantskap tussen Jormungandr walhallaensis en ander mosasours te verduidelik en meer insigte te verskaf oor die biologiese kenmerke en evolusionêre betekenis daarvan.