'n Nuwe CRISPR-gebaseerde geenredigeringsinstrument kan genetiese terapieë revolusioneer

’n Span navorsers het ’n nuwe geenredigeringsinstrument ontwikkel wat die potensiaal het om genetiese terapieë vir pasiënte met genetiese afwykings te revolusioneer. Die instrument, 'n ensiem genaamd AsCas12f, is aangepas om een ​​derde van die grootte van die algemeen gebruikte Cas9-ensiem te wees, sonder om doeltreffendheid in te boet. Hierdie kompakte grootte maak voorsiening vir meer doeltreffende aflewering van die ensiem in lewende selle.

Die navorsers het kriogene elektronmikroskopie gebruik om die struktuur van AsCas12f te ontleed en die gewysigde weergawe te ontwerp. Deur 'n biblioteek van moontlike mutasies te skep en geselekteerdes te kombineer, het hulle 'n ensiem ontwerp met 10 keer meer redigeringsvermoë as die oorspronklike ongemuteerde tipe.

Die sukses van die gemanipuleerde AsCas12f is gedemonstreer in diereproewe, waar dit met ander gene gepaar is en aan lewende muise toegedien is. Die resultate het getoon dat die gemodifiseerde ensiem die potensiaal het om in menslike geenterapieë gebruik te word, insluitend die behandeling van siektes soos hemofilie.

Een van die voordele van AsCas12f is dat dit een van die mees kompakte Cas-ensieme is wat tot dusver ontdek is. Die kleiner grootte maak voorsiening vir meer doeltreffende verpakking in draervirusse, soos adeno-geassosieerde virusse (AAV's), wat algemeen gebruik word vir die lewering van geenterapie. Daarbenewens behou AsCas12f sy aktiwiteit en doeltreffendheid, wat dit 'n belowende alternatief vir die groter Cas9-ensiem maak.

Die navorsers erken dat daar talle potensiële kombinasies is om 'n selfs meer effektiewe AsCas12f-geenredigeringstelsel te ontwerp. Verdere navorsing met behulp van rekenaarmodellering of masjienleer kan help om die optimale mutasies vir toekomstige verbeterings te identifiseer.

Ten slotte bied die ontwikkeling van hierdie nuwe CRISPR-gebaseerde geenredigeringsinstrument nuwe moontlikhede vir meer doeltreffende en effektiewe genetiese terapieë. Die kleiner grootte van AsCas12f maak voorsiening vir verbeterde aflewering en verminder die beperkings van groter ensieme. Met verdere navorsing en ontwikkeling kan hierdie hulpmiddel lei tot beter behandelings vir pasiënte met genetiese afwykings.

