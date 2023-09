Nuut ontdekte diepsee-ensiem: 'n deurbraak in PET-plastiekafbraak

'n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes van die Kiel Universiteit, in samewerking met navorsers van die Universiteit van Hamburg en Heinrich-Heine-Universiteit Düsseldorf gedoen is, het 'n beduidende ontdekking gemaak oor die afbraak van poliëtileentereftalaat (PET) plastiek. Die studie, gepubliseer in die joernaal Communications Chemistry, onthul dat mikroörganismes uit die diepsee die vermoë het om voortdurend PET af te breek deur die werking van 'n nuut ontdekte ensiem.

Tot nou toe is die meeste bekende PET-afbrekende ensieme in bakterieë of swamme gevind. Hierdie studie het egter 'n nuwe genetiese hulpbron van diepsee-organismes geïdentifiseer, spesifiek van die archaea-domein. Die navorsers het 'n metagenomiese benadering gebruik om die PET-afbrekende ensiem, bekend as PET46, vir die eerste keer te identifiseer en te karakteriseer.

PET46 vertoon unieke eienskappe en dra by tot die diversiteit van PET-aktiewe ensieme. Dit kan beide langketting- en kortketting-PET-molekules afbreek, wat deurlopende afbraak moontlik maak. Die ensiem gebruik ook 'n ander meganisme vir substraatbinding in vergelyking met voorheen bekende PET-afbrekende ensieme. 'n Kenmerkende 'deksel'-struktuur bokant die ensiem se aktiewe sentrum speel 'n deurslaggewende rol in substraatbinding.

Hierdie deurbraak het potensiële toepassings in biotegnologie, veral vir mariene en terrestriële plastiek. PET46 deel ooreenkomste met 'n ensiem genaamd feruliensuuresterase, wat betrokke is by die afbreek van lignien in plantselwande. Gegewe die strukturele ooreenkomste tussen lignien en PET, kan die PET-afbrekende ensieme wat in hierdie studie ontdek is, implikasies hê vir kompostering van hout in bosgronde en ander biogeochemiese prosesse wat met PET-afbraak verband hou.

Wat belangrik is, het getoon dat PET46 meer doeltreffend teen hoër temperature is in vergelyking met ander PET-afbrekende ensieme. Hierdie bevinding maak moontlikhede oop vir die ontwikkeling van meer effektiewe ensiematiese prosesse vir PET-plastiekherwinning en biodegradasie.

Die navorsing was deel van die PLASTISEA-projek, gelei deur professor Ute Hentschel Humeida van die GEOMAR Helmholtz Sentrum vir Oseaannavorsing in Kiel. Die studie was 'n samewerking tussen dr. Jennifer Chow van die Universiteit van Hamburg en dr. Pablo Pérez-Garcia, 'n navorsingsassistent in professor Ruth Schmitz-Streit se groep by Kiel Universiteit.

Hierdie ontdekking dra by tot ons begrip van die ekologiese rol van diepsee-argea en hul potensiaal in die agteruitgang van PET-afval in die see. Dit beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om ensieme uit uiterste omgewings te bestudeer en te benut om die dringende kwessie van plastiekbesoedeling aan te spreek.

Definisies:

– Poliëtileentereftalaat (PET): ’n Soort plastiek wat wyd gebruik word in die vervaardiging van bottels en houers.

– Ensiem: 'n Proteïenmolekule wat as 'n katalisator in spesifieke biochemiese reaksies optree.

– Metagenomiese benadering: 'n Benadering wat die ontleding van die genetiese materiaal van 'n komplekse gemeenskap van mikroörganismes behels.

– Archaea: 'n Domein van eensellige mikroörganismes wat geneties van bakterieë en eukariote verskil.

– Lignien: ’n Komplekse polimeer wat strukturele ondersteuning aan plante verskaf en in die selwande van houtagtige plantdele voorkom.

– Biogeochemiese prosesse: Die siklus van elemente en verbindings deur biologiese, geologiese en chemiese prosesse in die aarde se ekosisteme.

Bronne:

– Kommunikasiechemie (2023). DOI: 10.1038/s42004-023-00998-z

– Christian-Albrechts-Universität zu Kiel