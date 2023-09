Navorsers by Weill Cornell Medicine het 'n voorheen onbekende tipe beenvormende stamsel geïdentifiseer wat lei tot kraniosynostose, die voortydige samesmelting van die skedel by babas. Kraniosynostose kom by ongeveer een uit elke 2,500 2 babas voor en kan breinontwikkeling belemmer as dit nie chirurgies behandel word nie. Hierdie baanbrekende studie, gepubliseer in Nature, werp lig op die abnormale verspreiding van 'n spesifieke tipe stamsel genaamd DDRXNUMX+ stamselle.

Die span navorsers het muise ondersoek met 'n algemene mutasie wat met menslike kraniosynostose geassosieer word en gevind dat hierdie mutasie die abnormale verspreiding van DDR2+ stamselle veroorsaak, wat lei tot voortydige skedelsamesmelting. Hierdie ontdekking maak nuwe moontlikhede oop vir die behandeling van kraniosynostose deur hierdie abnormale stamselaktiwiteit te teiken en te inhibeer.

Om die verband tussen die beenvormende stamselle en kraniosinostose te ondersoek, het die navorsers muise gemanipuleer waarin die CTSK+ stamselle, wat voorheen aan kraniosinostose gekoppel is, een van die gene ontbreek wat verantwoordelik was vir die funksie daarvan. In teenstelling met hul verwagtinge, het hierdie mutasies nie die kalvariale stamselle geaktiveer om die skedelplate te versmelt nie; in plaas daarvan het hulle gelei tot die uitputting van hierdie stamselle by die hechtings. Die erns van samesmelting het gekorreleer met die uitputting van hierdie CTSK+ stamselle.

Mede-senior skrywer Dr. Matt Greenblatt beklemtoon die potensiaal van hierdie ontdekking deur te sê: "Ons kan nou begin dink oor die behandeling van kraniosynostose nie net met chirurgie nie, maar ook deur hierdie abnormale stamselaktiwiteit te blokkeer." Die studie skep die moontlikheid om nuwe behandelings te ontwikkel wat die hoofoorsaak van kraniosynostose aanspreek, wat hoop bied vir babas en gesinne wat deur hierdie toestand geraak word.

In 'n verwante studie wat in 2018 in Nature gepubliseer is, het dieselfde navorsingspan 'n ander tipe beenvormende stamsel genaamd CTSK+ stamselle geïdentifiseer. Hierdie vroeëre ontdekking het gelei tot verdere ondersoek na die rol van hierdie stamselle om kraniosynostose te veroorsaak. Hierdie onlangse studie bou voort op die bevindinge van hul vorige navorsing, en verdiep ons begrip van die komplekse meganismes onderliggend aan hierdie toestand.

In die algemeen baan hierdie deurbraak in die begrip van kraniosynostose die weg vir die ontwikkeling van geteikende terapieë wat moontlik die behandeling van hierdie toestand kan rewolusie en die uitkomste vir geaffekteerde babas kan verbeter.

