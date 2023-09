Die rol van abnormale stamselle in kraniosynostose

Kraniosynostose is 'n toestand wat die voortydige samesmelting van die bokant van die skedel by babas behels. Dit kan lei tot abnormale breinontwikkeling as dit onbehandel word. Navorsers by Weill Cornell Medicine het 'n prekliniese studie gedoen om die onderliggende oorsake van kraniosynostose beter te verstaan.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature, het gefokus op een van die mees algemene geenmutasies wat verband hou met kraniosynostose. Die navorsers het bevind dat hierdie mutasie die abnormale verspreiding van 'n voorheen onbekende tipe beenvormende stamsel genaamd DDR2+ stamselle veroorsaak. Hierdie selle dra by tot die voortydige samesmelting van die skedel.

Navorsers het voorheen 'n ander soort beenvormende stamsel bekend as CTSK+ stamselle in die bokant van die skedel ontdek. Hulle het vermoed dat hierdie selle 'n rol in kraniosynostose gespeel het. In hierdie studie het die navorsers egter bevind dat die geenmutasie wat met kraniosynostose geassosieer word, gelei het tot die uitputting van CTSK+ stamselle, eerder as hul aktivering. Dit het daartoe gelei dat hulle die rol van DDR2+ stamselle ondersoek het.

Verdere eksperimente en analise het aan die lig gebring dat DDR2+ stamselle verantwoordelik is vir die aandryf van abnormale hechtingsfusie. Hierdie stamselle prolifereer abnormaal wanneer die CTSK+ stamselle, wat gewoonlik hul produksie onderdruk, afsterf weens die geenmutasie.

Die navorsers het ook menslike weefselmonsters van kraniosynostose-operasies ondersoek en soortgelyke DDR2+- en CTSK+-stamselle gevind. Dit beklemtoon die kliniese relevansie van hul bevindings by muise.

Op grond van hul bevindinge stel die navorsers voor dat die onderdrukking van die verspreiding van DDR2+ stamselle 'n potensiële behandeling vir kraniosynostose kan wees. Die CTSK+ stamselle bereik hierdie onderdrukking deur 'n groeifaktorproteïen genaamd IGF-1 af te skei. Die navorsers spekuleer dat die nabootsing van hierdie metodes kan help om abnormale skedelsamesmelting te voorkom.

Die studie maak nuwe moontlikhede oop vir die behandeling van kraniosynostose, wat moontlik die behoefte aan veelvuldige operasies verminder. Toekomstige navorsing sal daarop fokus om ander tipes beenvormende stamselle in die skedel te identifiseer en die kompleksiteit van hierdie toestand verder te verstaan.

Bronne:

– https://weill.cornell.edu/

– Studie gepubliseer in Nature, 2020