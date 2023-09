New York City sink en styg: 'n Studie onthul bedreigings en potensiële oplossings

Navorsers van NASA se Jet Propulsion Laboratory en Rutgers Universiteit het onlangs 'n studie gedoen wat afstandwaarnemingstegnologie gebruik om die vertikale landbeweging van New York Stad te ontleed. Die studie het aan die lig gebring dat die stad besig is om te sink en te styg teen wisselende tempo as gevolg van beide menslike aktiwiteite en natuurlike faktore.

Een van die hoofoorsake van die waargenome beweging is die verandering van die aarde se oppervlak deur grondherwinning en bou van stortingsterreine. Hierdie wysigings maak die grond onder daaropvolgende geboue meer saamdrukbaar, wat lei tot insakking. Gemiddeld het die metropolitaanse gebied met sowat 1.6 millimeter per jaar afgeneem. Sekere woonbuurte en landmerke, soos LaGuardia-lughawe se aanloopbaan 13/31 en Arthur Ashe-stadion, sink egter vinniger.

Interessant genoeg het die navorsers ook gebiede van opheffing gevind in Oos-Williamsburg, Brooklyn, en Woodside, Queens. Hierdie gebiede styg met onderskeidelik sowat 1.6 millimeter en 6.9 millimeter per jaar. Die oorsaak van hierdie opheffing word nog ondersoek, maar daar word vermoed dat grondwaterpomp- en inspuitputte wat gebruik word om besoedelde water te behandel, 'n rol kan speel.

Die sink en styging van New York City het aansienlike implikasies, veral met die stygende seevlakke wat deur klimaatsverandering veroorsaak word. Die gedetailleerde kaart van vertikale landbeweging wat deur die studie geproduseer word, kan deurslaggewend wees vir vloedkartering en beplanningsdoeleindes. Aangesien die stad in kusverdediging en infrastruktuur belê om die gevolge van seevlakverhoging te versag, verskaf hoë-resolusie skattings van landbeweging waardevolle inligting vir hierdie pogings.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die dinamiese aard van grond in kusstede soos New York te verstaan. Deur gebiede wat geneig is tot insakking of opheffing te identifiseer, kan stadsbeplanners beter voorberei vir toekomstige vloedgebeure en stormvloede. Dit beklemtoon ook die behoefte om beide mens-geïnduseerde en natuurlike faktore in ag te neem wanneer die stabiliteit van stedelike gebiede beoordeel word.

Bron:

– NASA se Jet Propulsion Laboratory

– Rutgers Universiteit