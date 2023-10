New York City Sinking: Natuurlike en menslike oorsake

’n Onlangse studie deur NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) met behulp van interferometriese sintetiese diafragma-radar (InSAR) het aan die lig gebring dat New York City besig is om te sink. Tussen 2016 en 2023 het navorsers bevind dat die gebied gemiddeld 0.06 duim per jaar gesink het. Terwyl sommige van hierdie sink natuurlik is as gevolg van gletsjer isostatiese aanpassing, is menslike aktiwiteit ook 'n bydraende faktor.

Tydens die laaste ystydperk het 'n yslaag Nieu-Engeland bedek, wat die land daaronder laat sink het. Gebiede rondom die ys, insluitend New York City, het effense opwaartse beweging ervaar. Noudat die ys egter gesmelt het, keer die land terug na sy normale vlakke, wat lei tot die sink van die stad se grond.

Die studie het ontdek dat sekere gebiede in New York Stad vinniger as die gemiddelde sink. Vullisterreine, soos dié by LaGuardia-lughawe se aanloopbaan 13/31 en Arthur Ashe-stadion, sink brandpunte. Governors Island en Rikers Island, wat ook op stortingsterreine gebou is, ervaar ook insakking.

Interessant genoeg het die studie ook gebiede aan die lig gebring waar die grond styg. In Oos-Williamsburg, Brooklyn, beweeg die land opwaarts teen 'n tempo van 0.06 duim per jaar. In Woodside, Queens, het die land tussen 0.27 en 2016 met 2019 duim per jaar gestyg, maar het sedertdien gestabiliseer. Grondwaterpomp- en inspuitputte is glo verantwoordelik vir hierdie korttermyn-opheffing.

Verdere navorsing sal uitgevoer word deur gebruik te maak van hoë-resolusie InSAR om hierdie omgewingsveranderinge wat met opheffing verband hou, te ondersoek. Boonop sal opkomende missies, soos die NASA-Indian Space Research Organisation Synthetic Aperture Radar (NISAR) sending, help om oppervlakverplasing wêreldwyd te bestudeer, wat waardevolle data verskaf vir beplanning in die lig van stygende seevlakke.

Ten slotte, New York City se sink is 'n kombinasie van natuurlike gletser isostatiese aanpassing en mens-geïnduseerde faktore soos stortingsterreine en grondwaterpomp. Om hierdie verskynsels en die uitwerking daarvan te verstaan, is van kardinale belang vir toekomstige stedelike beplanning en aanpassing by seevlakverhoging.

