New York City Sinking: NASA-studie onthul die oorsaak

'n Onlangse studie wat deur NASA gedoen is, het 'n verrassende feit oor New York City onthul - dit sink. Die gewig van die stad se wolkekrabbers en betoninfrastruktuur laat sekere gebiede teen 'n tempo van 1.6 millimeter per jaar sink, vinniger as die stad as geheel. Die sinkende brandpunte sluit in LaGuardia-lughawe, Arthur Ashe-stadion en selfs Coney Island.

Die verskynsel kan toegeskryf word aan die geleidelike sametrekking van 'n gletser waarop die stad rus. Die gletser smelt al vir die afgelope 24,000 3.7 jaar, wat in sekere gebiede insakking veroorsaak. LaGuardia se aanloopbane en Arthur Ashe-stadion het byvoorbeeld teen koerse van onderskeidelik 4.6 en XNUMX millimeter per jaar gesink weens die inkrimping van die gletser.

Alle hoop is egter nie verlore nie. New Yorkse ingenieurs het gebiede geïdentifiseer wat eintlik styg. Oos-Williamsburg in Brooklyn en Woodside in Queens ervaar opheffing teen koerse van onderskeidelik 1.6 millimeter en 6.9 millimeter per jaar. Daar word geglo dat grondwaterpomp en die gebruik van inspuitputte vir die behandeling van besoedelde water bydraende faktore tot die opheffing in hierdie gebiede kan wees, maar verdere ondersoek is nodig om hierdie teorie te bevestig.

Die studie is uitgevoer deur 'n span NASA-wetenskaplikes en Rutgers-universiteitstudente in New Jersey. Hulle het die vyf distrikte van New York Stad – Manhattan, Queens, Brooklyn, die Bronx en Staten Island – ontleed deur 3D-waarnemings te gebruik om oppervlakbeweging en topografie van 2016 tot 2023 te meet.

Ten slotte, terwyl New York City in sekere gebiede kan sink, is daar tekens van opheffing in ander. Die gewig van die stad se infrastruktuur veroorsaak insakking, maar verdere navorsing is nodig om die faktore wat tot hierdie verskynsel bydra ten volle te verstaan. Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die geologie van ons planeet en werp lig op die komplekse interaksies tussen menslike aktiwiteit en natuurlike prosesse.

