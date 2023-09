Nuwe tegnologie stel wetenskaplikes in staat om klankgolwe en onvolmaakthede in kristalle te visualiseer

Navorsers het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van materiaalwetenskap gemaak deur 'n tegnologie te ontwikkel wat hulle in staat stel om klankgolwe en mikroskopiese defekte binne kristalle te visualiseer. Hierdie innoverende deurbraak het die potensiaal om die gaping tussen ultravinnige atoombewegings en makroskopiese verskynsels te oorbrug.

Die span wetenskaplikes van Stanford Universiteit, Denemarke Tegniese Universiteit en die SLAC National Accelerator Laboratory het 'n gevorderde X-straalmikroskoop ontwerp wat in staat is om klankgolwe direk op die roostervlak binne kristalle waar te neem. Deur hierdie tegnologie te benut, kan navorsers diepgaande insigte kry in die vinnige transformasies van materiale en hul gevolglike eienskappe.

Die atoomstruktuur van kristallyne materiale speel 'n beduidende rol in die bepaling van hul eienskappe en toepassings. Om die teenwoordigheid van defekte en atoomverplasings binne die kristalrooster te verstaan, is noodsaaklik om te verstaan ​​waarom sekere materiale sterker of broser word onder spesifieke omstandighede.

Tradisioneel was dit uitdagend om die dinamika van hierdie defekte en vervormings intyds op die toepaslike skale te bestudeer. Hierdie nuwe studie spreek egter effektief hierdie beperking aan. Die navorsers het klankgolwe binne 'n diamantkristal gegenereer en die X-straalmikroskoop gebruik om die subtiele vervormings binne die roosterstruktuur van die kristal vas te vang. Deur te sinchroniseer met die natuurlike tydskale van atoomskaal vibrasies, kon hulle die vervormings in groot detail waarneem.

Om die afwykings wat deur klankgolwe en defekte veroorsaak word te onderskei, het die wetenskaplikes 'n gespesialiseerde X-straal-lens strategies langs die straal geplaas. Hierdie lens het die ongerepte gedeeltes van die kristal uitgefiltreer en die waarnemings gefokus op areas waar strukturele veranderinge teenwoordig was.

Hierdie baanbrekende ontwikkeling bied 'n nie-indringende en hoë-resolusie metode om vinnige materiaal transformasies waar te neem. Voorheen is navorsing op hierdie gebied belemmer deur die gebrek aan gereedskap wat hierdie vinnige veranderinge kon vasvang. Die vermoë om hierdie transformasies te visualiseer en te verstaan ​​het implikasies in verskeie velde, insluitend materiaalwetenskap, fisika, geologie en vervaardiging.

Deur insig te verkry in die veranderinge op atoomvlak wat makroskopiese gebeure voorafgaan, kan navorsers hul begrip van verskynsels soos hittevoortplanting en klankgolfdinamika bevorder. Hierdie nuwe tegnologie maak moontlikhede oop vir die bestudering van seldsame gebeure wat veroorsaak word deur defekte en gelokaliseerde stimuli binne kristalle, en werp lig op die aanhitsende gebeure wat lei tot groterskaalse fasetransformasies, smelting en chemiese reaksies.

Die navorsingsartikel wat hierdie baanbrekerswerk uiteensit, getiteld "Intydse beelding van akoestiese golwe in grootmaatmateriaal met X-straalmikroskopie," is gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe

– SLAC National Accelerator Laboratory