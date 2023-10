Nuwe ontdekkings in die Orionnewel: pare planeetagtige voorwerpe

Nuwe beelde wat deur die James Webb-ruimteteleskoop vasgelê is, het pare planeetagtige voorwerpe in die Orionnewel onthul wat voorheen onbekend was. Die Orionnewel is 'n prominente wolk van gas en stof en is maklik uitkenbaar in die naghemel as die swaard in die Orion-konstellasie. Hierdie newel, wat 1,300 XNUMX ligjare van die Aarde af geleë is, het sterrekundiges nog altyd gefassineer en bied 'n menigte hemelse voorwerpe om te bestudeer, insluitend planeetvormende skywe en bruin dwerge.

Om hierdie beelde vas te vang, het sterrekundiges Webb se naby-infrarooi kamera, genaamd NIRCam, gebruik wat gedetailleerde mosaïeke van die Orionnewel in beide kort en lang golflengtes van lig verskaf het. Hierdie beelde het ongekende inligting en verrassende ontdekkings onthul.

Sterrekundiges Samuel G. Pearson en Mark J. McCaughrean het gefokus op die Trapesium Cluster, 'n streek binne die newel wat ongeveer een miljoen jaar oud en ryk aan jong sterre is. Benewens sterre het hulle ook bruin dwerge waargeneem, wat voorwerpe is wat 'n massa van minder as 7% van die Son se massa het en nie in staat is om kernfusie in hul kerns te begin nie. Wat hulle egter verras het, was die pare planeetagtige voorwerpe wat hulle nog nooit vantevore gesien het nie.

Hierdie planeetagtige voorwerpe, wat hulle Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO's) genoem het, het massas wat wissel van 0.6 tot 13 keer dié van Jupiter. Dit blyk dat hulle fundamentele astronomiese teorieë uitdaag weens hul kenmerke. Die JuMBO's is tipies 200 astronomiese eenhede uitmekaar, wat duisende jare neem om 'n wentelbaan om mekaar te voltooi. Hulle is ook jonk, ongeveer een miljoen jaar oud, vergeleke met ons 4.57 miljard jaar oue sonnestelsel.

Pearson en McCaughrean erken dat hierdie ontdekkings baie vrae oor die vorming van hierdie JuMBO's laat ontstaan. Bestaande teorieë oor ster- en planeetvorming verklaar nie hul teenwoordigheid in die Orionnewel nie. Dit is onseker of hulle skelm planete is of hoe hulle gravitasieverbonde pare geword het. Hierdie onverwagte bevinding spoor verdere waarnemings en modellering aan om hul oorsprong te verstaan.

Die James Webb-ruimteteleskoop het bewys dat dit deurslaggewend is om hierdie baanbrekende beelde vas te lê. Beplande waarnemings van die Orion-newel in 2024 sal meer insigte verskaf oor die samestelling van die JuMBO's se atmosfeer. Daarbenewens is navorsers gretig om ander stervormende streke te verken om te bepaal of JuMBO's buite die Orionnewel bestaan.

Die ontdekking van hierdie pare planeetagtige voorwerpe in die Orionnewel daag ons huidige begrip van planeet- en stervorming uit. Verdere navorsing en waarnemings sal noodsaaklik wees om die raaisels rondom die JuMBO's en hul oorsprong te ontrafel.

