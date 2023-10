'n Innoverende draagbare pleister vir deurlopende glukosemonitering

By

’n Span navorsers van Penn State University het ’n draagbare pleister ontwikkel wat glukosevlakke in menslike sweet kan opspoor, asook liggaamstemperatuur en pH-vlakke kan monitor. Deurlopende monitering van sweet kan waardevolle insigte oor menslike gesondheid verskaf, veral glukosevlakke in die liggaam.

Die draagbare sensor gebruik 'n laser-gemodifiseerde grafeen nano-saamgestelde materiaal om glukosevlakke in sweet op te spoor. Hierdie materiaal maak voorsiening vir intydse en nie-indringende biomerkeropsporing. Vorige sweetbiosensors het beperkings ondervind in die opsporing van lae biomerkerkonsentrasievlakke en veranderlikheid in faktore soos pH, soutgehalte en temperatuur. Hierdie nuwe toestel het egter hierdie beperkings oorkom deur rekening te hou met variasie en glukosevlakke spesifiek vir weke op 'n slag te meet.

Deur 'n laserbehandeling te gebruik, kon die navorsers "agglomerasie" van die nano-saamgestelde materiaal voorkom, wat die werkverrigting daarvan verbeter het. Die toestel neem ook fluktuasies in sweet, pH en liggaamstemperatuur in ag wat veroorsaak word deur aktiwiteite soos oefening en eet, wat akkurate kalibrasie vir glukosemeting verskaf.

Die draagbare pleister is ongeveer twee keer so groot soos 'n posseël en word met kleeflint op die vel geplak. Dit stuur versamelde data draadloos na 'n rekenaar of mobiele toestel vir intydse monitering en ontleding.

Die sensor toon noemenswaardige sensitiwiteit en stabiliteit oor 'n lang tydperk, wat dit 'n laekoste en gerieflike platform maak vir voortdurende ontleding van sweet onder uiteenlopende toestande. Hierdie innovasie hou groot potensiaal in vir individuele en bevolkingsgesondheid, persoonlike medisyne en presisievoeding.

In die algemeen bied die draagbare pleister 'n doeltreffende en betroubare oplossing vir deurlopende glukosemonitering, wat individue 'n gerieflike en akkurate manier bied om hul gesondheid intyds te monitor.

Bronne:

– IANS (geen URL verskaf nie)