Nuwe waterverspreidingstelsel op die internasionale ruimtestasie baan die weg vir maanverkenning

In 'n beduidende stap in die rigting van toekomstige maanverkenning, is 'n nuwe watertoevoerstelsel op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geïnstalleer. Die stelsel, wat deur Leidos ontwikkel is, het ten doel om die uitdagings aan te spreek wat ruimtevaarders in die gesig staar wanneer hulle die maan verken as deel van NASA se Artemis-program.

Die ISS, bekend vir sy ruim interieurs, bied ruimtevaarders genoeg ruimte vir verskeie aktiwiteite. Die Artemis-sendings sal egter vereis dat ruimtevaarders by kleiner ruimtes in die Orion-ruimtetuig, maanlandingsvoertuie en die beplande Gateway-ruimtestasie in maanbaan moet aanpas. Gevolglik sal alles van voedselvoorbereidingstasies tot oefentoerusting verklein moet word.

Die nuwe drinkwaterdispenser, wat op 1 Augustus 2023 by die ISS afgelewer is, is deel van 'n opgradering en maantegnologie-demonstrasie. Dit pak sleuteluitdagings aan wat tydens die Artemis-missies verwag word, soos langer waterstagnasieperiodes en beperkte lewensitems. Deborah Wells, afdelingsbestuurder by Leidos, het die prestasie beklemtoon en die stelsel se bydraes tot toekomstige maansendings beklemtoon.

Met die implementering van die nuwe dispenser het ISS-ruimtevaarders nou toegang tot drinkbare water op verskeie plekke, insluitend die Russiese Zvezda-module, die US Unity-nodus en die US Destiny-module. Hierdie uitgebreide vermoë is van kardinale belang aangesien die bemanningsgetalle op die ruimtestasie bly groei.

Waterdispensers is al geslagte lank 'n belangrike komponent op ruimtesendings, wat ruimtevaarders voorsien van drinkwater, hidrasie vir droë kos en ondersteuning vir wetenskaplike eksperimente. Leidos skat dat dit ongeveer vier uur geneem het vir bemanningslede om die stelsel in die Destiny-module op te stel. Die proses het verskeie stappe behels, soos om die eenheid uit die stoor te verwyder, kabels en slange te koppel, en kontrole en verifikasies uit te voer.

Hierdie nuwe waterdispenser stel talle opgraderings in in vergelyking met vorige generasies. Die stelsel beskik oor 'n meer geoptimaliseerde verwarmer, wat kragverbruik vir waterverhitting verminder. Dit kan ook telemetriedata na Mission Control stuur, wat grondpersoneel in staat stel om op afstand aanpassings te maak, wat ruimtevaarder-onderhoudstyd in die ruimte tot die minimum beperk. Hierdie vooruitgang sal van onskatbare waarde wees tydens maansendings, waar krag en tyd beperkte hulpbronne is.

Boonop is die stelsel toegerus om water te behandel deur mikrobes te verwyder deur biosiedbehandeling en ontsmetting met ultravioletstrale. Hierdie vermoë is van kardinale belang aangesien die dispenser aan NASA se urine-herwinningstelsel gekoppel is. Die agentskap se omgewingsbeheer- en lewensondersteuningstelsel aan boord van die ISS maak staat op 'n urienverwerkersamestelling om drinkbare water uit urine te herwin met 'n merkwaardige 98% waterherwinningskoers.

Hierdie innoverende urienherwinningstegnologie sal ook voordelig wees vir diepruimteverkenning, waar die vervoer van water van die Aarde af onprakties is. Dit verteenwoordig 'n belangrike mylpaal in volhoubare hulpbronbenutting en stel ruimtevaarders in staat om water te bespaar tydens interplanetêre missies.

Leidos het aansienlike verbeterings aan die loodgieter-argitektuur en ontwerp van die nuwe dispenser aangebring. Die vaartbelynde loodgieterstelsel elimineer "dooie bene", wat uitdagend is om toegang te verkry en te ontsmet, sodat biofilms en mikrobes kan ophoop. Deur hierdie stagnasiepunte te verwyder, verbeter die nuwe ontwerp vloeistofvloei en verminder areas vir mikrobiese groei.

Alhoewel die ISS-waterdispenser nie 'n presiese replika van die toekomstige maanweergawe is nie, bied dit 'n bloudruk vir die ontwerp en funksionaliteit van die stelsel. Aangesien NASA in die laat 2020's en daarna ambisieuse diepruimtesendings beplan, dien die demonstrasie van hierdie tegnologie op die ISS as bevestiging vir die potensiële verbeterings daarvan. Dit sal bydra tot die ontwikkeling van hardeware wat nodig is om Artemis-sendings en NASA se breër maan na Mars-argitektuur te ondersteun.

Met Artemis 1 reeds voltooi en Artemis 2 wat geskeduleer is om ruimtevaarders laat in 2024 om die maan te stuur, beklemtoon die installering van die nuwe waterdispenser NASA se verbintenis om maanverkenning te bevorder. Terwyl die agentskap voorberei vir Artemis 3 en daaropvolgende missies, bring die integrasie van innoverende tegnologieë soos die waterdispenser ons nader aan die doelwit van volhoubare en langdurige menslike teenwoordigheid op die maan.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is die doel van die nuwe waterdispenser op die Internasionale Ruimtestasie?

A: Die nuwe waterdispenser poog om die uitdagings aan te spreek wat ruimtevaarders tydens maanverkenning in die gesig staar as deel van NASA se Artemis-program. Dit bied 'n meer kompakte en geoptimaliseerde oplossing vir waterbehoeftes in die ruimte en dien as 'n demonstrasie van tegnologie wat op toekomstige maansendings gebruik kan word.

V: Hoe bevoordeel die nuwe waterdispenser ruimtevaarders op die ISS en tydens maansendings?

A: Die waterdispenser bied ruimtevaarders op die ISS bykomende plekke om toegang tot drinkbare water te kry, wat die groeiende bemanningsgetalle akkommodeer. Dit bevat ook verbeterings soos verminderde kragverbruik en afgeleë telemetrie, wat deurslaggewend sal wees vir die bewaring van hulpbronne tydens maanmissies, waar krag en tyd beperk is.

V: Watter rol speel die urienherwinningstelsel in die waterdispenser se funksionaliteit?

A: Die waterdispenser is gekoppel aan NASA se urine-herwinningstelsel, wat drinkbare water uit urine herwin met behulp van vakuumdistillasie. Hierdie tegnologie bespaar aansienlik water en skakel die behoefte uit om groot hoeveelhede water van die aarde af te vervoer tydens diepruimtesendings.

V: Hoe dra die nuwe waterdispenser by tot volhoubare hulpbronbenutting in die ruimte?

A: Deur water te behandel deur middel van biosiedbehandeling en ultraviolet-ontsmetting, verseker die waterdispenser hoë-gehalte, drinkbare water vir ruimtevaarders. Hierdie vermoë, tesame met die urine-herwinningstelsel, maak volhoubare hulpbronbenutting moontlik en verminder afhanklikheid van waterversendings vanaf die aarde.

V: Hoe sal die nuwe waterdispenser toekomstige diepruimtemissies ondersteun?

A: Die demonstrasie van die waterdispenser-tegnologie op die ISS dien as bekragtiging vir die gebruik daarvan in toekomstige diepruimtesendings. Die lesse wat geleer is en verbeterings wat deur hierdie demonstrasie gemaak is, sal bydra tot die ontwikkeling van hardeware wat nodig is om Artemis-sendings en NASA se breër maan-na-Mars-argitektuur te ondersteun.