'n Nuwe virtuele realiteit-headset vir muise verbeter neurale padnavorsing

'n Nuwe voordrukpublikasie onthul die ontwikkeling van 'n virtuele realiteit (VR)-headset wat spesifiek vir muise ontwerp is. Hierdie innoverende toestel, genaamd MouseGoggles, bied 'n meer meeslepende ervaring in vergelyking met tradisionele opstellings en het die potensiaal om navorsers te help om 'n dieper begrip te verkry van die neurale bane betrokke by komplekse gedrag.

Tans, om die breinaktiwiteit van 'n wakker muis waar te neem, vervang wetenskaplikes tipies 'n gedeelte van sy skedel met 'n glasvenster en beveilig die dier onder 'n mikroskoop. Deur hierdie tegniek met 'n virtuele omgewing te kombineer, kan neurowetenskaplikes die neurale netwerke wat met navigasie geassosieer word, bestudeer. Die skerms wat oorspronklik vir menslike gebruik bedoel is, is egter duur en het 'n resolusie wat die opsporingskapasiteit van muise oorskry.

In reaksie op hierdie uitdaging het navorsers MouseGoggles ontwikkel, 'n VR-headset wat spesifiek vir muise ontwerp is. Hierdie toestel lyk soos menslike kopstukke en bestaan ​​uit twee sirkelvormige skerms, lense en 'n rekenaarstelsel wat in 'n 3D-gedrukte struktuur omhul is. Anders as tradisionele hoë-definisie-skerms, gebruik MouseGoggles lae-definisie-skerms wat oorspronklik ontwerp is vir slimhorlosies, wat die muis projekteer in 'n virtuele omgewing wat geskep is met behulp van videospeletjiesagteware.

Eksperimente wat deur die navorsingspan uitgevoer is, het bevind dat muise wat die MouseGoggles-headset dra, soortgelyke patrone van neurale aktiwiteit in die visuele korteks vertoon het as dié in tradisionele opstellings. Die aktivering van plekselle, wat neurone is wat op spesifieke liggings reageer, is ook opgespoor in die hippokampus van muise wat deur die virtuele omgewing navigeer. Hierdie bevindinge dui daarop dat die muise virtuele liggings kon herken aangesien hulle 'n ruimtelike leertaak verrig het.

Die MouseGoggles-headset bied 'n meer innemende ervaring vir die muise, wat hulle in staat stel om meer natuurlik op te tree tydens eksperimente. Dit kan moontlik opleidingstyd en die behoefte aan kopvaste opstellings verminder, waar muise geïmmobiliseer word. Die toestel is kostedoeltreffend, met 'n prysetiket van minder as $200, met maklik toeganklike onderdele en 'n aanlyn-instruksiehandleiding vir montering.

Die navorsers agter MouseGoggles fokus nou op die ontwikkeling van ligter en geminiaturiseerde weergawes van die headset om vrylopende muise te akkommodeer, gebaseer op terugvoer van die neurowetenskapgemeenskap.

Bronne: Geen