Nuwe navorsing onthul potensiële oplossing vir koraalbleiking

Navorsers van die Australiese Instituut vir Mariene Wetenskap (AIMS) en die Universiteit van Melbourne het 'n belowende oplossing ontdek om koraalbleiking te bekamp. Die studie, gepubliseer in Global Change Biology, dui daarop dat volwasse fragmente van die koraalspesie Galaxea fascicularis bleiking beter kan weerstaan ​​en vinniger kan herstel wanneer dit behandel word met hitte-ontwikkelde selle van alge bekend as simbiote.

Anders as vorige studies wat gefokus het op natuurlike hitteverdraagsame simbiote, het hierdie navorsing simbiote gebruik waarvan hul hittetoleransie oor 'n dekade kunsmatig toegeneem het deur blootstelling aan verhoogde temperature in die laboratorium. Hierdie hitte-ontwikkelde simbione is toe aan chemies gebleikte koraalfragmente bekendgestel.

Die resultate was merkwaardig. Die simbiote kon 'n simbiotiese verhouding met die volwasse korale vestig vir 'n duur van twee jaar. Hierdie simbiose het nie net vinniger herstel van bleiking bevorder nie, maar het ook die korale se hitteverdraagsaamheid verbeter sonder om hul groei nadelig te beïnvloed.

Hoofskrywer Dr. Wing Yan Chan van AIMS en die Universiteit van Melbourne glo dat hierdie hitte-geëvolueerde algsimbiote 'n waardevolle hulpbron vir rifherstel kan word. Hierdie benadering toon belofte oor verskeie koraalspesies en lewensfases.

Die langtermynstabiliteit van hierdie simbiotiese verhouding bied hoop dat hitte-ontwikkelde selle koraalgashere vir baie jare kan bevoordeel. Dit is veral belangrik gegewe die toenemende bedreiging van klimaatsverandering-gedrewe mariene hittegolwe wat wydverspreide bleiking en koraaldood veroorsaak.

Senior skrywer professor Madeleine van Oppen beklemtoon die voordele van hierdie benadering en sê dat die voordele wat in vroeëre studies oor koraallarwes en jong diere waargeneem is, ook tot volwasse korale strek. Hierdie tegniek, bekend as "ondersteunde evolusie," behels die aktiewe versnelling van natuurlike evolusionêre prosesse om koraalhitteverdraagsaamheid te verbeter.

Die volgende stap in hierdie navorsing sal gekontroleerde veldproewe behels om te bepaal of dieselfde resultate buite die laboratorium behaal kan word, met veelvuldige koraaltipes en op 'n groter skaal.

Hierdie studie dra by tot die uitgebreide pogings deur AIMS, hul vennote en medewerkers om korale teen die impak van klimaatsverandering te beskerm. Benewens die vermindering van emissies en die aanvaarding van effektiewe koraalrifbestuurstrategieë, bied intervensies soos hitte-geëvolueerde simbiote hoop om klimaatverdraagsaamheid en veerkragtigheid vir riwwe te bevorder.

Vrae:

V: Wat is koraalbleiking?

A: Koraalbleiking vind plaas wanneer koraalkolonies die simbiotiese alge wat in hul weefsels woon uitdryf, wat lei tot die verlies van hul lewendige kleure. Hierdie proses word dikwels veroorsaak deur omgewingstressors, veral verhoogde watertemperature.

V: Waarom is koraalbleiking kommerwekkend?

A: Koraalriwwe is ongelooflik belangrike ekosisteme, wat habitat bied vir ontelbare mariene spesies en ondersteun plaaslike ekonomieë deur toerisme en visserye. Wanneer korale wydverspreide bleiking ervaar, kan dit tot hul dood lei, wat die gesondheid en biodiversiteit van die hele rif ernstig beïnvloed.

V: Hoe help die gebruik van hitte-geëvolueerde simbiote korale?

A: Hitte-geëvolueerde simbiote is in staat om 'n simbiotiese verhouding met korale te vestig, wat hul hittetoleransie verbeter en vinniger herstel van bleiking bevorder. Dit kan waardevolle tyd koop vir riwwe wat die bedreiging van klimaatsverandering-gedrewe mariene hittegolwe in die gesig staar.

