Onthulling van die verbinding: Verstaan ​​breinwye seine met Facemap

Wetenskaplikes is lank reeds geïntrigeerd deur die konstante beweging van muise, van hul snorbaarde tot hul neuse wat ruk. Net so bly neurone in die brein aktief selfs in die afwesigheid van eksterne stimuli of 'n spesifieke taak. Hierdie spontane aksies lei tot die aktivering van neurone deur verskeie streke van die brein, wat ons insig gee in die oomblik-tot-oomblik aktiwiteite van hierdie diere. Die ware gebruik van hierdie wydverspreide seine binne die brein bly egter 'n raaisel.

Gelukkig werp 'n deurbraakinstrument genaamd Facemap nuwe lig op hoe die brein hierdie seine wat deur spontane gedrag gegenereer word, interpreteer en gebruik. Facemap gebruik diep neurale netwerke om 'n verband te vestig tussen 'n muis se oog-, snor-, neus- en mondbewegings en die neurale aktiwiteit binne die brein. Deur 'n sleutelpunt-spoorsnyer en 'n diep neurale netwerk-enkodeerder te kombineer, verskaf hierdie raamwerk waardevolle inligting oor neurale aktiwiteit.

'n Onlangse publikasie in Nature Neuroscience stel Facemap bekend as 'n raamwerk vir die modellering van neurale aktiwiteit gebaseer op orofacial opsporing. Atika Syeda, 'n gegradueerde student wat onder die leiding van Carsen Stringer, PhD, 'n groepleier by HHMI Janelia Navorsingskampus werk, het verduidelik dat die doel is om die gedrag wat in verskillende breinstreke voorgestel word, te ontbloot en te verstaan. Hoe kan hierdie bewegings effektief opgespoor en met neurale seine geassosieer word?

Voorheen het die span onder leiding van Stringer ontdek dat skynbaar ewekansige aktiwiteit in verskillende breinareas van muise in werklikheid deur spontane gedrag gedryf word. Dit was egter 'n uitdaging om te ontsyfer hoe die brein hierdie inligting gebruik. 'n Kritieke stap in die rigting van die beantwoording van hierdie vraag behels die begrip van die bewegings wat hierdie aktiwiteit aanspoor en die presiese voorstelling binne die breinstreke te begryp.

Om hierdie gaping in kennis aan te spreek, het die navorsingspan 2,400 13 videorame van muisgesigte noukeurig ontleed en duidelike punte gekategoriseer wat ooreenstem met verskeie gesigsbewegings wat met spontane gedrag geassosieer word. Hulle het spesifiek gefokus op XNUMX sleutelpunte wat individuele gedrag verteenwoordig soos klits, versorging en lek.

Deur die ontwikkeling van neurale netwerk-gebaseerde modelle het die span hierdie sleutelpunte in muisgesigvideo's suksesvol herken. Verder het hulle korrelasies tussen hierdie gesigsbewegings en neurale aktiwiteit vasgestel deur 'n ander diep neurale netwerk-gebaseerde model te gebruik. Die resultaat? Facemap, wat navorsers in staat stel om te sien hoe 'n muis se spontane gedrag neurale aktiwiteit in spesifieke breinstreke direk beïnvloed.

Facemap bied aansienlike verbeterings teenoor vorige metodes, wat verbeterde akkuraatheid en vinniger dop van orofacial bewegings en gedrag in muise bied. Dit is veral ontwerp om muisgesigte op te spoor en het uitgebreide vooropleiding ondergaan, wat dit toelaat om 'n wye reeks muisbewegings akkuraat te volg. In vergelyking met vroeëre metodes, kan hierdie kragtige instrument twee keer soveel neurale aktiwiteit in muise voorspel.

Die beste deel? Facemap is toeganklik vir alle navorsers, aangesien dit geredelik beskikbaar en gebruikersvriendelik is. Sedert dit verlede jaar vrygestel is, het talle wetenskaplikes wêreldwyd reeds die instrument afgelaai en die vrugte daarvan gepluk. Facemap vereenvoudig navorsingsprosesse, wat navorsers in staat stel om resultate binne dieselfde dag te verkry.

Ten slotte, Facemap is besig om ons begrip van die ingewikkelde verhouding tussen spontane gedrag en breinaktiwiteit te revolusioneer. Deur die krag van diep neurale netwerke en orofacial opsporing te benut, kan navorsers dieper in die komplekse werking van die brein delf. Hierdie innoverende hulpmiddel open nuwe weë om die neurale voorstelling van gedrag te ondersoek en baan die weg vir verdere ontdekkings in neurowetenskap.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is Facemap?

Facemap is 'n instrument wat diep neurale netwerke gebruik om 'n muis se oog-, snor-, neus- en mondbewegings met neurale aktiwiteit in die brein in verband te bring. Dit verskaf insigte in hoe spontane gedrag neurale seine in verskeie breinstreke dryf.

V: Hoe werk Facemap?

Facemap bestaan ​​uit 'n sleutelpunt-spoorsnyer en 'n diep neurale netwerk-enkodeerder. Dit ontleed videorame van muisgesigte om sleutelgesigpunte te identifiseer wat verskillende gedrag verteenwoordig. Hierdie sleutelpunte word dan met neurale aktiwiteit gekorreleer, wat navorsers in staat stel om die verband tussen spontane bewegings en breinwye seine te verstaan.

V: Wat is die belangrikste voordele van Facemap?

Facemap bied verbeterde akkuraatheid en spoed in die dop van orofacial bewegings en gedrag in muise in vergelyking met vorige metodes. Dit voorspel twee keer soveel neurale aktiwiteit en is spesifiek ontwerp om muisgesigte op te spoor, wat dit 'n waardevolle hulpmiddel maak vir navorsers op die gebied van neurowetenskap.

V: Hoe toeganklik is Facemap?

Facemap is vrylik beskikbaar en maklik om te gebruik. Navorsers wêreldwyd kan die instrument aflaai en resultate op dieselfde dag kry. Die toeganklikheid en gebruikersvriendelikheid daarvan vereenvoudig die navorsingsproses en fasiliteer verdere ondersoeke na breinaktiwiteit wat met spontane gedrag geassosieer word.