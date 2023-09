Wetenskaplikes ontdek belowende hulpmiddel om beenverlies in ruimteverkenning te bekamp

Wetenskaplikes het 'n deurbraak gemaak in die soeke na oplossings om beenverlies tydens ruimteverkenning te bekamp. Die span navorsers het die terapeutiese potensiaal van die NELL-1-molekule verbeter en sy halfleeftyd van 5.5 uur tot 15.5 uur verleng. Hierdie verbetering laat die molekule toe om vir 'n langer duur doeltreffend te bly sonder om sy bioaktiwiteit te verloor.

Om die doeltreffendheid daarvan verder te verbeter, het die navorsers 'n inerte bisfosfonaat (BP) molekule met NELL-1 biogekonjugeer, wat 'n "slim" molekule genaamd BP-NELL-PEG geskep het. Hierdie molekule teiken spesifiek beenweefsels, wat van kardinale belang is om beenverlies te bekamp tydens langdurige verblyf in mikroswaartekrag.

Die resultate van die studie, gepubliseer in die joernaal 'npj Microgravity', het getoon dat BP-NELL-PEG voortreflike spesifisiteit vir beenweefsel vertoon, sonder om enige waarneembare nadelige effekte te veroorsaak. Dit is 'n beduidende ontwikkeling aangesien bisfosfonate algemeen geassosieer word met vernietigende effekte op beenweefsel.

Die navorsers glo dat hul bevindinge groot belofte inhou vir die toekoms van ruimteverkenning, veral vir missies wat langdurige verblyf in mikroswaartekrag behels. Hulle stel voor dat BP-NELL-PEG 'n waardevolle hulpmiddel kan word in die bekamping van beenverlies en muskuloskeletale agteruitgang, veral wanneer konvensionele weerstandsopleiding nie haalbaar is as gevolg van beserings of ander onbevoegde faktore nie.

Terwyl die studie belowende resultate getoon het, is verdere menslike studies nodig om die doeltreffendheid daarvan te bevestig. As hierdie studies voortgaan om suksesvol te wees, kan BP-NELL-PEG die manier waarop ruimtevaarders beenverlies tydens ruimtereise bestry, 'n rewolusie verander. Hierdie deurbraak het die potensiaal om die algemene gesondheid en welstand van ruimtevaarders te verbeter, om suksesvolle en veilige missies in die toekoms te verseker.

