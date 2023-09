'n Belowende terapie om beenverlies in die ruimte en op aarde te versag

Navorsers aan die Universiteit van Kalifornië, Los Angeles (UCLA), het 'n terapie ontwikkel wat belofte toon om beenverlies van langdurige ruimtereise sowel as muskuloskeletale degenerasie op Aarde te verminder. Mikroswaartekrag, wat deur ruimtevaarders in die ruimte ervaar word, veroorsaak beenverlies teen 'n tempo 12 keer groter as op Aarde, wat 'n bedreiging vir skeletgesondheid inhou. Die UCLA-span het ondersoek of die sistemiese aflewering van NELL-agtige molekule-1 (NELL-1) kan help om hierdie beenverlies te versag.

NELL-1 is 'n proteïen wat noodsaaklik is vir beenontwikkeling en digtheidinstandhouding. Die navorsers het die terapeutiese potensiaal van NELL-1 verbeter deur sy halfleeftyd te verleng en 'n "slim" molekule te skep wat spesifiek beenweefsel teiken sonder om nadelige effekte te veroorsaak. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal 'npj Microgravity', het getoon dat die nuwe molekule, bekend as BP-NELL-PEG, uitstekende spesifisiteit vir beenweefsel getoon het sonder om waarneembare nadelige effekte te veroorsaak.

Volgens Chia Soo van UCLA hou hierdie bevindings 'n geweldige belofte in vir die toekoms van ruimteverkenning, sowel as vir die bekamping van beenverlies en muskuloskeletale agteruitgang op Aarde. Kang Ting van die Forsyth-instituut het bygevoeg dat BP-NELL-PEG 'n belowende hulpmiddel kan wees wanneer konvensionele weerstandsopleiding weens beserings of ander faktore nie haalbaar is nie.

Om die terapie in werklike ruimtetoestande te toets, het die navorsers 'n studie met muise uitgevoer. Die helfte van die muise het 'n lang nege weke in mikroswaartekrag deurgebring om langdurige ruimtereise te simuleer. Die ander helfte is na 4.5 weke terug na die aarde gebring. Beide groepe is met óf BP-NELL-PEG óf 'n kontrolestof behandel. Die resultate het getoon dat die muise wat met BP-NELL-PEG behandel is, 'n beduidende toename in beenvorming gehad het. Daarbenewens was daar geen oënskynlike nadelige gesondheidseffekte in beide die ruimte- en Aarde-behandelde muise waargeneem nie.

Hierdie terapie hou nie net potensiaal in vir toekomstige ruimtemissies nie, maar bied ook 'n potensiële behandeling vir pasiënte wat aan uiterste osteoporose en ander beenverwante toestande op Aarde ly. Verdere menslike studies is nodig om hierdie bevindinge te bevestig en die terapeutiese voordele van BP-NELL-PEG ten volle te ondersoek.

