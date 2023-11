Die volgende grens in sterrekunde: kartering van die nasleep van die oerknal

Sterrekundiges brei voortdurend die grense van ons kennis oor die Heelal uit. Met sterrewagte soos die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) wat na die vroeë stadiums van die kosmos loer, stel wetenskaplikes nou hul visier op die volgende grens in sterrekunde en kosmologie – die studie van primordiale gravitasiegolwe.

Oorspronklik voorspel deur Einstein se Teorie van Algemene Relatiwiteit, is gravitasiegolwe rimpelings in ruimtetyd wat veroorsaak word deur die samesmelting van massiewe hemelse voorwerpe. Maar bykomend tot hierdie golwe, glo wetenskaplikes dat daar oer-gravitasiegolwe van die Oerknal oor is, wat vandag nog as dowwe vibrasies in die kosmiese agtergrond waargeneem kan word.

Om na hierdie ontwykende golwe te soek, het die National Science Foundation (NSF) $3.7 miljoen aan die Universiteit van Chicago toegestaan ​​as die eerste paaiement van 'n groter $21.4 miljoen-toekenning. Hierdie befondsing sal die ontwikkeling van volgende generasie teleskope ondersteun wat die Kosmiese Mikrogolf-agtergrond (CMB) en die gravitasiegolwe wat in die onmiddellike nasleep van die Oerknal gegenereer word, sal karteer.

In samewerking met die Lawrence Berkeley Nasionale Laboratorium (LBNL), beplan navorsers van die CMB-S4-projek aan die Universiteit van Chicago om teleskope en infrastruktuur in Antarktika en Chili te bou. Hierdie teleskope sal die lug skandeer op soek na die primordiale gravitasiegolwe.

Die CMB-S4-projek behels 450 wetenskaplikes van meer as 100 instellings in 20 lande. Die beraamde koste van die projek is sowat $800 miljoen, met gesamentlike befondsing van die NSF en die Amerikaanse departement van energie (DvO). Die Universiteit van Chicago sal die NSF-gedeelte lei, terwyl die DoE-gedeelte gelei sal word deur die Lawrence Berkeley National Laboratory. Die projek beoog om teen die vroeë 2030's in werking te wees.

Deur die CMB in ongekende detail te karteer en te soek na primordiale gravitasiegolwe, het hierdie teleskope die potensiaal om ons begrip van die Heelal te revolusioneer. Hulle kan lig werp op die Donker Heelal, huidige kosmologiese modelle bekragtig en insig gee in die uiterste skale van fisika wat nie deur deeltjiefisika-eksperimente op Aarde ondersoek kan word nie.

Die CMB-S4-teleskope sal toegerus wees met hoogs sensitiewe detektors, met byna 500,000 XNUMX supergeleidende detektors wat vir die eksperiment beplan word. Dit sal voorsiening maak vir presiese metings van die primordiale gravitasiegolfsein en agtergrondgeraas en interferensie verminder.

Soos ons begrip van die geboorte van die Heelal aanhou verdiep, is hierdie teleskope 'n belangrike stap in die rigting van die ontrafeling van die geheimenisse van die kosmos en die vind van die "smoking gun" bewyse vir inflasie, die teorie wat die skielike uitbreiding van die ruimte na die Oerknal verduidelik . Hulle hou ook die potensiaal in om die gaping tussen swaartekrag en kwantummeganika te oorbrug en lig te werp op die aard van Donker Materie en Donker Energie.

Vrae:

V: Wat is primordiale gravitasiegolwe?

A: Primordiale gravitasiegolwe is rimpelings in ruimtetyd wat van die Oerknal ontstaan ​​het en vandag nog as vibrasies in die kosmiese agtergrond waargeneem kan word.

V: Hoe sal die CMB-S4-teleskope vir hierdie golwe soek?

A: Die CMB-S4-teleskope sal die Kosmiese Mikrogolf-agtergrond (CMB) in ongelooflike detail karteer en soek na die dowwe handtekening wat deur die interaksie van oer-gravitasiegolwe met die CMB gelaat word.

V: Watter ander wetenskaplike vooruitgang kan van hierdie teleskope verwag word?

A: Benewens die bestudering van primordiale gravitasiegolwe, sal die teleskope insig gee in die evolusie en verspreiding van materie, help soek na die Donker Heelal, en huidige kosmologiese modelle bekragtig.

V: Wanneer sal die CMB-S4-projek in werking wees?

A: Die projek sal na verwagting teen die vroeë 2030's in werking wees.

V: Hoe sal die CMB-S4-teleskope agtergrondgeraas en plaaslike inmenging oorkom?

A: Die teleskope sal toegerus wees met 'n ongekende aantal supergeleidende detektors, wat voorsiening maak vir presiese metings van die seinvlak en vermindering van geraas.