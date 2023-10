Rekonstrueer 'n verlore tektoniese plaat: die verhaal van Pontus

Suzanna van de Lagemaat, PhD-kandidaat van die Universiteit van Utrecht, het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van plaattektoniek onthul. Deur 'n kombinasie van rekenaarsimulasies en veldnavorsing het sy 'n massiewe en voorheen onbekende tektoniese plaat wat eens bestaan ​​het, gerekonstrueer. Hierdie verlore plaat, vernoem Pontus na die Griekse godheid van die see, was eens een kwart so groot soos die Stille Oseaan.

Die aarde se buitenste dop bestaan ​​uit verskeie groot tektoniese plate wat mettertyd ontwikkel het. Sommige van hierdie plate, wat oorwegend uit swaar oseaniese kors bestaan, is in die Aarde se mantel ingetrek, wat slegs fragmente in berggordels as bewys gelaat het. Die streek rondom die Filippyne, waar van de Lagemaat haar navorsing gedoen het, is 'n komplekse tektoniese aansluiting van verskillende plaatstelsels.

Deur die bewegings van die huidige plate in die streek wat Japan tot Nieu-Seeland oor die afgelope 150 miljoen jaar strek, te rekonstrueer, het van de Lagemaat 'n beduidende gaping geïdentifiseer wat die bestaan ​​van 'n vermiste plaat voorstel. Deur veldwerk in plekke soos Borneo het die span rotse ontdek wat oorspronklik van 'n voorheen onbekende plaat was, apart van die reeds bekende verlore plaatoorblyfsels.

Die oorblyfsels van hierdie verlore plaat, Pontus, is nie net op die noorde van Borneo gevind nie, maar ook op Palawan in die Wes-Filippyne en in die Suid-Chinese See. Dit het die navorsers in staat gestel om die volle omvang van die Pontusplaat saam te voeg, wat meer as 150 miljoen jaar gelede minstens een kwart so groot was as die moderne Stille Oseaan. Soos die groeiende Paleo-Stille Oseaan weswaarts gestoot het, is die Pontusplaat uiteindelik onder die Eurasiese Plaat gedemp.

Die ontdekking van Pontus vul 'n deurslaggewende leemte in ons begrip van plaattektoniek en verskaf insigte in die komplekse geologiese geskiedenis van die streek. Die navorsing wat deur van de Lagemaat en haar span gedoen is, is in die joernaal Gondwana Research gepubliseer, wat lig werp op die fassinerende verhaal van Pontus en sy rol in die vorming van die Aarde se oppervlak.

Bronne:

– Universiteit Utrecht

– Gondwana Navorsing (2023)