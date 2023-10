Presisie-onkologie: nuwe metode laat ontleding van tumormonsters toe

Presisieonkologie, wat presiese diagnose en behandeling van kanker behels, is besig om gewild te word. Die meeste metodes om die molekulêre kenmerke van 'n gewas te ondersoek, maak egter staat op vars of bevrore selle, terwyl chirurgies verwyderde tumorweefsel gewoonlik in formalien geweek en in paraffienwas ingebed word. Ongelukkig is dit moeilik om DNA-mutasies of geenreguleringsveranderinge in hierdie formalien-gefixeerde, paraffien-ingebedde (FFPE) weefselmonsters te ontleed.

In 'n onlangse publikasie in Nature Communications het wetenskaplikes van die Fred Hutchinson Kankersentrum 'n metode ontwikkel wat die CUT&Tag-tegniek aanpas om belangrike geenregulerende elemente in FFPE's te ondersoek. Hierdie gewysigde metode, genaamd CUTAC, stel navorsers in staat om data van hoë gehalte te bekom en sleutelgene wat by gewasse betrokke is, te identifiseer.

Tydens die COVID-19-pandemie het molekulêre bioloog dr. Steven Henikoff CUTAC ontwikkel deur om DNA-verpakkingsproteïene te werk om streke te openbaar wat 'n rol speel in die regulering van transkripsie. Deur hierdie metode op muis-FFPE's te gebruik, het Henikoff en sy kollegas voorheen onbekende patrone van geenregulering ontdek, insluitend die identifikasie van mikroRNA's wat 'n rol in kanker kan speel.

Die vermoë om molekulêre inligting uit FFPE's te onttrek kan retrospektiewe studies moontlik maak wat tumorbiologie met pasiëntuitkomste verbind deur bestaande en gestoor monsters te gebruik. Benewens die toepassing daarvan in kankernavorsing, kan die nuwe metode potensiaal hê om biologiese prosesse buite kanker te ondersoek.

FFPE's is sedert die laat 19de eeu wyd gebruik in patologie-afdelings vir langtermynberging en analise. Tegnologiese vooruitgang in onlangse jare het wetenskaplikes in staat gestel om geenvolgordes, geenuitdrukking en DNS-verpakking te bestudeer. Hierdie tegnieke vereis egter tipies vars of bevrore selle, wat die waardevolle molekulêre inligting wat in FFPEs gestoor word, ontoeganklik maak.

Dr. Henikoff se CUT&Tag-metode, wat chromatienpatrone in DNA ontleed, is aangepas om gekompakteerde chromatienstreke te karteer en pouseplekke vir RNA-bouende ensieme in FFPE's. Hierdie streke bied belangrike insigte in geenregulering en biologiese prosesse wat in gewasse voorkom.

Die wetenskaplikes werk saam met EpiCypher, Inc., die kommersiële verskaffer van CUT&Tag, om die gewysigde metode vir gebruik in FFPE's te kommersialiseer.

