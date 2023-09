Die vorming van 'n nuwe superkontinent kan soogdiere oor 250 miljoen jaar uitwis

Navorsers van die Universiteit van Bristol voorspel dat die vorming van 'n nuwe superkontinent, Pangea Ultima, oor ongeveer 250 miljoen jaar verskriklike gevolge vir mense en ander soogdiere kan hê. Deur die eerste superrekenaarklimaatmodelle van die verre toekoms te gebruik, het wetenskaplikes temperatuur-, wind-, reën- en humiditeitstendense vir die superkontinent gesimuleer.

Die resultate het aan die lig gebring dat die klimaat uiters warm, droog en onbewoonbaar sou word vir soogdiere wat nie aangepas is om langdurige blootstelling aan oormatige hitte te hanteer nie. Die vorming van Pangea Ultima sou lei tot meer gereelde vulkaniese uitbarstings, wat koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel en die planeet verder verhit. Boonop sal die verhoogde helderheid van die son meer energie uitstraal, wat die temperatuurstyging vererger.

Alexander Farnsworth, die hoofskrywer van die koerant, het verduidelik dat die nuutgevormde superkontinent 'n driedubbele bedreiging sou skep, insluitend die kontinentale effek, 'n warmer son en verhoogde vlakke van CO2 in die atmosfeer. Daaglikse temperature van 40 tot 50 grade Celsius (104 tot 122 grade Fahrenheit) en hoë humiditeitsvlakke sal dit vir mense en baie ander spesies onmoontlik maak om te oorleef. Die uiterste hitte sal ook lei tot 'n gebrek aan voedsel en waterbronne vir soogdiere.

Alhoewel daar onsekerheid is wanneer gebeure so ver in die toekoms voorspel word, skets die navorsing 'n baie donker prentjie, met slegs 8% tot 16% van die superkontinent se land wat potensieel bewoonbaar is vir soogdiere. As mense aanhou om fossielbrandstowwe te verbrand, kan koolstofdioksiedvlakke baie gouer verdubbel as wat verwag is.

Die skrywers waarsku teen selfvoldaanheid om die huidige klimaatkrisis aan te spreek, aangesien klimaatsverandering wat deur mens veroorsaak word, reeds jaarliks ​​miljoene sterftes wêreldwyd veroorsaak. Hulle beklemtoon die dringende behoefte om netto-nul-emissies te bereik om die verwoestende gevolge van klimaatsverandering te versag.

’n Groot VN-gesteunde verslag wat verlede jaar gepubliseer is, het gewaarsku dat klimaatsverandering op koers is om lewe op aarde te transformeer, wat lei tot die onvermoë van miljarde mense en spesies om aan te pas tensy aardverwarming aansienlik vertraag word. Die dringendheid om aardverwarming tot onder 1.5 grade Celsius bo pre-industriële vlakke te beperk, is noodsaaklik om katastrofiese veranderinge te vermy wat die lewe soos ons dit ken, vinnig kan verander.

Bron: CNN